U sulmua me armë, kush është 22-vjeçarja që dyshohet se plagosi Vali Corleonen (FOTO LAJM)

Detaje të reja kanë dalë nga plagosja e Princ Valentino Corleones.

Fatmirësisht bëhet e ditur se ai është jashtë rrezikut për jetën.

Policia e Kosovës ka njoftuar se është arrestuar një 22-vjeçare e cila dyshohet se e ka shkrepur armën, teksa ka konfiskuar një pistoletë dhe 40 fishekë.

Burimet bëjnë me dije se 22-vjeçarja që ka sulmuar Valin është shtetasja A.S, e cila bashkëjeton prej kohësh me Vali Corleonen.

Ndërkohë po punohet për zbardhjen e plotë të ngjarjes./albeu.com/