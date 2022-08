U përfshi në aksident disa ditë më parë, ndërron jetë aktorja e njohur

Ka ndërruar jetë aktorja e njohur amerikane Anne Heche, një javë pasi u plagos rëndë në një aksident automobilistik, raporton The Guardian. Lajmi u konfirmua nga familjarët e saj, pasi paraprakisht kishte njoftuar se do të hiqej nga aparati jetësor. Nëna e dy djemve ishte 53 vjeç.

Aktorja ndodhej prej një jave në koma. Për 24 orë, Hess ka qëndruar në një ventilator derisa të përcaktohet nëse ka ndonjë organ në trupin e saj të përshtatshëm për dhurim (pasi ajo ka shprehur më parë dëshirën e saj për të qenë dhuruese organesh).

Aktorja përplasi makinën e saj në një shtëpi, ndërsa po ecte me 140 km në orë dhe sipas analizave, ishte nën efektin e kokainës. Droga u gjet në gjak pas aksidentit të tmerrshëm, por autoritetet theksuan se ajo nuk kishte konsumuar alkool.

Heche u bë e njohur për publikun në fillim të viteve 1990, duke luajtur binjakët në telenovelën Another Ëorld, dhe me role filmike, duke përfshirë filmin Ëalking and Talking. Roli i saj i parë i madh ishte si e dashura e Johnny Depp në dramën Donnie Brasco (1997).