U padit nga Berisha, Braho: është mërzitur sepse ju dekonspirova planin për të vrarë Alibeajn

Deputetët pranë ish-kryeministrit Sali Berisha ditën e djeshme kanë dorëzuar në Gjykatë, padinë e paralajmëruar për ish-deputetin socialist Spartak Braho, ku e akuzojnë këtë të fundit për shpifje.

Braho para protestës së 8 janarit paralajmëroi vrasjen e deputetit Enkelejd Alibeaj.

Braho u shpreh se banditët e Berishës duhet të ishin ndjekur penalisht për çdo shfaqje dhune e shkatërrim prone. Sipas tij, Komisioni i Rithemelimit nuk ekziston dhe nuk njihet ligjërisht.

“Nuk ekziston ligjërisht një subjekt i tillë. Pse janë mërzitur ata, që nuk u vra Alibeaj? Nuk legjitimohet ky komision të bëjë padi se nuk ka subjekt dhe objekt konkret të prekur për këtë lloj akuze shpifje!!!??? Kush është prekur konkretisht nga shpifja, Muli? Banditët e Saliut duhen të përgjigjen penalisht për dhunë, për kërcënim, për shkatërrim prone, akuza që po heton prokuroria. Shiko çfarë thotë veç të tjerëve Agron Gjekmarkaj për synimin dhe planet që donte të realizonte Berisha, Muli, etj. banditë: “Kishte plane gjakderdhje dhe arkivole që do të dilnin nga selia e PD”. Unë dhe shërbimet sekrete kemi thënë dhe paralajmëruar vetëm të vërtetën që u shmang dhe evitua. Për këtë janë mërzitur Komisioni i Rithemelimit? Budallenj dhe injorantë edhe nga ana ligjore. Vetë ata që ishin brenda në zyra si psh. Luli dhe deputetë të tjerë të PD si dhe ambasada amerikane i dënuan këto akte me synime goditjen, vrasjet e dhunën që realizuan”, tha Braho.

Braho: Berisha ishte gati për dhunë dhe gjak

Nga ana tjetër lidhur me deklaratat për ekzekutimin e deputetit Enkelejd Alibeaj, Braho edhe më herët është shprehur se deputeti bëri mirë që nuk ishte i pranishëm atë ditë në seli. Ish-deputeti socialist tha se Alibeaj nuk mund ta quajë atë deklaratë shantazh, pasi të gjithë e dinin qartë se ata që erdhën në protestë kishin ardhur për gjak dhe dhunë. Sipas tij, Berisha ka njerëz të infiltruar që punojnë në dy karrige. “Informacioni është informacion. Kam burimet e mia dhe jo në të tëra rastet bëhen publik me hollësira, por unë do të them diçka. Alibeaj ka bërë mirë që nuk shkoi atje. Mos të ngrihet si gjel deti tani nga Mallakastra dhe të thotë që ishte shantazh. Se konsideratat e tjera, në daç të PD, në daç të tërë deputetëve të PD-së që ishin të ngujuar atje, e panë qartë aty që kishin ardhur për dhunë, terror dhe gjak. Ajo që thashë unë ishte plotësisht e saktë dhe u realizua. A do t’i hapim letrat? Sali Berisha ka njerëz në grupin parlamentar të Lulzim Bashës, të infiltruar. Punojnë me dy karrige. Në heshtje janë të Bashës dhe në heshtje punojnë për Berishën dhe atë ditë është programuar që me çdo kusht duhet të hakmerremi, të krijojmë një alibi dhe ta realizojmë”, tha ai. /albeu.com/