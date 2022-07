U kap me 10 kg “të bardhë” në makinë, 15 vite burg, gjobë të majme dhe dëbim nga Italia për 36-vjeçarin shqiptar

Një 36-vjeçar shqiptar është dënuar me 15 vjet e 4 muaj burg dhe 120 mijë euro gjobë si dhe me dëbim nga Italia pasi u kap me 20 kilogramë kokainë.

Sipas autoriteteve italiane në makinën e tij u gjetën rreth 10 kilogramë kokainë, ndërsa pas kontrollit në shtëpinë e tij u gjetën edhe 10 kilogramë të tjera lëndë narkotike po të llojit kokainë. Policia italiane bën të ditur se droga arrin vlerën e disa milionë eurove.

Shqiptari ka kërkuar gjykim të shkurtuar, por gjykata e Rovigos nuk e mori parasysh duke e dënuar me 15 vjet burg. 36-vjeçari shqiptar ishte përfshirë edhe më parë në rastet e trafikut të drogës.

Në vitin 2016, në fakt ai ishte arrestuar në Padova, pasi sipas akuzave, në shtëpinë e tij në Campodarsego, ishin gjetur 75 kilogramë marijuanë, 11 kilogramë heroinë dhe një kilogramë kokainë.