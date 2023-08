U godit brutalisht nga partneri, fundi tragjik i 41-vjeçares, ndërron jetë pas muajsh të tërë në koma

Një ngjarje e rëndë ka ndodhur në Greqi. Ollga, 41 vjeç ka ndërruar jetë pas më shumë se 20 muajsh në gjendje kome. Ajo u rrah brutalisht nga partneri i saj në shtëpinë e tyre në Argyroupoli dhe ditën e djeshme ndërroi jetë.

Në janar 2022 41-vjeçarja shtrua në Njësinë e Kujdesit Intensiv të Ungjillizimit me dëmtime të rënda në tru.

Ajo qëndroi e intubuar, në koma për rreth 3 muaj, por përfundimisht arriti të largohej nga Njësia. Ajo u shtrua në spital në Evangelismos deri në gushtin e kaluar

duke luftuar me vdekjen. Pas operacioneve të shumta ajo kishte vështirësi në të folur dhe në ecje.

Më pas, organizata Act of Love mori përsipër ta transferonte atë në një qendër rehabilitimi me me shpresën se Olga do të ishte në gjendje të fliste dhe të ecte përsëri.

Të hënën e kaluar, 41-vjeçarja u shtrua në Spitalin Popullor me simptoma të një infeksioni respirator.

Fatkeqësisht, trupi i saj nuk e përballoi dot këtë kalvar dhe mëngjesin e djeshëm Olga dha frymën e fundit në dhomën e Spitalit.

Ish-partneri 47-vjeçar i saj është dënuar me 10 vite burg./Albeu.com/