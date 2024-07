U gjet i mbytur në lumin Drin, identifikohet viktima

Policia e Shkodrës, ka identifikuar trupin e personit që u gjet i pajetë katër ditë më parë në lumin Drin.

Mësohet se bëhet fjalë për një 46-vjeçar, i cili vuante nga problemet e shëndetit mendor.

Sipas informacioneve, ai ishte banues në Pejë të Kosovës.

“Në vijim të informacionit të dhënë me datë 28.06.2024, se në ujërat e lumit Drin, në afërsi te urës së Bahçallëkut, ishte gjetur trupi i një shtetasi të paidentifikuar, ju bëjmë me dije se pas veprimeve hetimore dhe procedurale u mundësua identifikimi i këtij shtetasi, 46 vjeç (me probleme të shëndetit mendor), shtetas kosovar, banues në Pejë, i cili dyshohet se është vetëhedhur në lumë. Punohet për të dokumentuar me prova ligjore rrethanat e rastit”, thuhet në njoftimin e policisë.

Ndërkohë, materialet procedurale i kaluan Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Shkodër, për veprime të mëtejshme.