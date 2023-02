U eleminua nga Big Brother pasi e nominoi Dea Mishel, reagon Efi: Para hienave vijnë luanët

Efi Dhedhes ka reaguar për herë të parë pas eleminimit të papritur mbrëmjen e djeshme.

Përmes një postimi në Instragram Efi shkruan se ka hyrë me kokën lart brenda shtëpisë së BBV dhe njësoj përfundoi loja për të, duke dalë me buzëqeshje në fytyre.

Ajo thekson se para lojës vjen humanizmi dhe para hienave vijnë luanët.

Reagimi i plotë:

ME KOKEN LARTE DHE BUZEQESHJE NE FYTYRE

Keshtu nisi ky udhetim per mua dhe keshtu perfundoi. Faleminderit te gjitheve per mesazhet tuaja te perzemerta dhe per mbeshtetjen qe keni treguar 🤍.

Kjo per mua ishte nje eksperience qe nuk do e harroj kurre. Hyra ne Big Brother per te treguar nje ane tjeter timen, qe ju te me shifnit mua 24/24ore pa asnje lloj filtri, per te njohur ate Efin qe perballe cdo gjeje, vendos te qendroj e drejte, zgjedh mos te heshti perball padrejtesive dhe qe nuk ben kompromisa per karakterin dhe dinjitetin e saj.

Para lojes, vjen humanizmi. Para hipokrizise, vjen e verteta. Para hienave, vijne luanët.

Kujtojmë se ditën e djeshme Dea Mishel pasi fitoi lojën e inteligjencës pati të drejtën të nominonte 3 banorë.

Ajo zgjodhi të dërgonte në nominim Efin, Kiarën dhe Luizin./Albeu.com.