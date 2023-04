U ekzekutua në mes të lokalit, nga akuzat për blerje votash tek ndërrimi i mbiemrit, kush është Ardian Nikulaj, biznesmeni që iu fut politikës

Qyteti i Shëngjinit është tronditur ditën e sotme, pasi është ekzekutuar në lokalin e tij “Coral’ në mes pedonale biznesmeni Ardian Nikulaj.

Ardian Nikulaj, u ekzekutua nga një person që ka hyrë me skafandër motori në kokë dhe i veshur me jelek fosforishent dhe e ka qëlluar dy herë me psitoletë dhe është larguar me motor.

Ndërkohë që policia ka rrethuar zonën dhe ka marrë nën administrim kamerat dhe po punon për kapjen e autorëve.

“Rreth orës 13:30, në rrethana ende të paqarta, është vrarë me armë zjarri, në ambientet e lokalit të tij, shtetasi A. N. 50 vjeç, banues në Shëngjin.

Shërbimet e Policisë dhe grupi hetimor kanë shkuar menjëherë në vendngjarje.

Janë ngritur pika kontrolli dhe është rrethuar zona ku vijojnë kontrollet për kapjen e autorit/ve. Grupi hetimor, në drejtimin e Prokurorisë, vijon punën për zbardhjen dhe dokumentin e plotë të ngjarjes”, thuhet në njoftimin e policisë.

Kush është Ardian Nikulaj?

Ardian Nikulaj është një personazh i nohur në zonën e veriut. Ai ka qenë i dënuar dy herë, në vitin 2003 u dënua me katër muaj për armëmbajtje pa leje dhe në vitin 2006-të për falsifikim.

Gjithashtu Nikulaj ka ndërruar mbiemrin në vitin 2015-të, pasi më parë e ka patur Marku.

Ardian Nikulaj ka qenë gjithashtu kandidat për deputet në qarkun e Shkodrës në vitin 2021, nën siglën e Partisë Social Demokrate, të drejtuar nga Tom Doshi.

Ai u akuzua në zgjedhjet e 25 prillit nga ish-kryeministri Sali berisha për blerje votasj.

Ndërkohë Nikluaj ishte kandiat sërish në këto zgjedhje për anëtar të Këshillit Bashkiak.

