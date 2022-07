U betua në Kuvend, Bajram Begaj flet për herë të parë si President: Më rëndon përfaqësia e unitetit kombëtar dhe aspiratave të qytetarëve

Bajram Begaj ka folur për herë të parë si President në Kuvendin e Shqipërisë pas betimit përballë deputetëve.

Ai tha se maxhoranca dhe opozita duhet të gjejnë rrugën e bashkëpunimit përpara konfliktit duke theksuar se po jetojmë një periudhë të vështirë për shkak të luftës në Ukrainë.

“Është nder për mua që t’i drejtohem Kuvendit si President. Faleminderit për besimin. Më rëndon përfaqësia e unitetit kombëtar dhe aspiratave të qytetarëve. Kjo përgjegjësi vjen në një moment historik për vendin tonë. Shqipëria Europiane, sot premtim, nesër realitet, është testamenti i historisë dhe bekimi i së ardhmes. Jemi ulur në tryezën e dialogur për të prodhuar denjësinë si shtet. Unë e njoh, e mbështes dhe respektoj punën e qeverisë. E njoh, e mbështes opozitën dhe vlerat. Por do të doja të mos kishte konflikt para bashkëpunimit. Do kryej mision mbi palët, por nuk do qëndroj neoutral ndaj asnjërit që vendos interesat personale para kombit tonë. ” u shpreh fillimisht Begaj. /albeu.com