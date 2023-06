U bë copash nga presioni apo…? Çfarë do të ndodhë pasi 5 personat në bordin e nëndetëses “Titan” u konfirmuan të vdekur

Me lajmin që të pesë njerëzit në bordin e zhytësit OceanGate Titan kanë vdekur pas një shpërthimi të mundshëm katastrofik, shumë do të bëjnë të njëjtën pyetje – çfarë do të ndodhë më pas?

Kundëradmirali John Mauger i Rojës Bregdetare të SHBA-së, i cili ka udhëhequr operacionin e kërkimit këtë javë, nuk mund të konfirmonte për BBC nëse trupat e pesë viktimave do të mund të gjenden dhe të rikthehen.

Personat në bord ishin biznesmenët e pasur britanikë Hamish Harding dhe Shahzada Dawood, djali i të cilit Suleman iu bashkua atij në Titan.

CEO i OceanGate Stockton Rush ishte gjithashtu pjesë e ekuipazhit, së bashku me ish-zhytësin e marinës franceze Paul-Henry Nargeolet.

Roja bregdetare tha se ekipet do të vazhdojnë të hetojnë vendin e fushës së mbeturinave, me disa anije, personel mjekësor dhe teknikë në zonë.

Fokusi do të kalojë gjithashtu në një hetim të mundshëm mbi atë që ka ndodhur në të vërtetë – nëse mund të konfirmohet kategorikisht se një shpërthim shkaktoi vdekjen e atyre që ishin në bord dhe, nëse po, kur dhe pse ndodhi.

Në këtë fazë është e paqartë se cila agjenci do të drejtojë hetimin pasi nuk ka asnjë protokoll për incidente të tilla me një zhytës.

Mauger tha se ishte veçanërisht kompleks sepse incidenti kishte ndodhur në një pjesë të largët të oqeanit, ku përfshiheshin njerëz të kombësive të ndryshme.

Por, duke luajtur një rol udhëheqës në operacion deri më tani, Roja Bregdetare e SHBA-së ka të ngjarë të vazhdojë të ketë një rol të rëndësishëm.

Ai tha se do të vazhdojë të hetojë vendin e fushës së mbeturinave dhe disa anije, personel mjekësor dhe teknikë mbeten në vendngjarje. Skuadrat do të nisin demobilizimin në 24 orët e ardhshme.

Automjetet e operimit në distancë (ROV) që operojnë në dyshemenë e detit rreth Titanikut do të mbeten aty gjithashtu për momentin.

“Unë nuk kam një afat kohor se kur do të synojmë të ndalojmë operacionet në distancë në fund të detit në këtë pikë”, tha Rear Adm Mauger.

Do të jetë thelbësore të mblidhen sa më shumë mbeturina të jetë e mundur, duke përfshirë pjesë të fibrave të karbonit nga të cilat është bërë pjesa e anijes, në mënyrë që autoritetet të krijojnë një pamje të asaj që ndodhi.

Përpjekjet po vazhdojnë për të hartuar zonën në të cilën u gjetën pjesë të Titanit.

Paul Hankin, një ekspert nënujor, shpjegoi se kërkimet e deritanishme kishin gjetur pesë pjesë të mëdha mbeturinash për të konfirmuar se ishte nëndetësja e zhdukur.

Pjesët përfshijnë konin e hundës dhe këmbanat e pjesës së përparme dhe të pasme të trupit të presionit. /albeu.com