U arrestuan në një fabrikë ilegale armësh, dënohen me 13 vite burg dy shqiptarë në Londër (EMRAT)

Gjykata Londineze ka dënuar me burg 10 perona që u kapën në një farbikë të paligjshme armësh, mes tyre edhe dy të rinj shqiptarë.

Mediat britanike raportojnë se mes të dënuarve që u arrestuan në një fabrikë armësh, ishin edhe dy shqiptarë Leutrim krasniqi dhe Ergys Zekaj.

Leutrim Krasniqi 28-vjeç u dënua me 6 vite burg, ndërsa Ergys zekaj me 6 vite e 11 muaj. Dy shqiptarët bënin pjesë në një bandë e cila merrej me kovertimin e armëve, të cilat më pas ju shiteshin kriminelëve dhe përdoreshin për krime të ndryshme.

Policia angleze zbarkoi në një fabrikë të improvizuar armësh në Nottinghamshire, ku u gjetën 15 armë, 40 gëzhoja dhe disa elementë të tjerë që përdoreshin në procesin e konvertimit të armëve të zjarrit.

“Kjo bandë kishte një linjë të tërë prodhimi, nga marrja e burimeve dhe konvertimi i këtyre armëve bosh në armë vdekjeprurëse, deri tek shitja e tyre tek ata që synonin t’i përdornin. I mbushur me rrezik dëmtimi gjatë gjithë procesit, ishte e domosdoshme që ne të mbyllnim të gjithë operacionin vdekjeprurës. Përmes hetimit tonë të gjerë ne ishim në gjendje të identifikonim prodhimin, ruajtjen, lëvizjen e mëtejshme dhe furnizimin e këtyre armëve të zjarrit dhe municioneve nëpër Nottingham dhe në Londër”, tha inspektori i detektivit Mark Adas.

Ata u vunë në pranga në një pronë në Marples Avenue, më 6 korrik të vit 2021. Pronari i pronës, 41-vjeçari Andreë Wheelhouse, u arrestua pasi u zbulua se kishte udhëzuar njërin nga pjesëtarët e grupit të kthente pistoletat kopje në armë zjarri, për të lehtësuar furnizimin e tyre të mëtejshëm.

Armët e rrezikshme do të dërgoheshin në një adresë në Canver Close, Bilborough, por gjërat nuk shkuan sipas planit.

Në fabrikën e armëve rezultuan të përfshirë 30-vjeçari Mitch Butterworth dhe 29-vjeçari Amraiz Mahmood, të cilët u përfshirë në lëvizjen e mëtejshme të armëve.

Midis të arrestuarve, u dhanë dënime që varionin nga 12 vjet deri në 4 muaj dhe 2 vjet e 3 muaj.

Gjatë gjithë kësaj kohe që nga zbulimi, oficerët anglezë kanë qenë në gatishmëri ku kanë bërë të mundur sekuestrimin e provave, që shpallin fajtorë 10 të dënuarit.