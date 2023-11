U arratis nga cirku afër Romës, autoritetet kapin luanin

Autoritetet kompetente ia dolën të kthenin në një cirk në afërsi të Romës një luan që ishte arratisur dhe endej për orë të tëra në rrugët e Ladispolit dhe kryebashkiaku shprehu shpresën se ngjarja do të zgjonte ndërgjegjen dhe do të ndalonte shfrytëzimin e kafshëve në cirk.

Kryebashkiaku Alessandro Grando, i cili menaxhon qytetin me rreth 40.000 banorë, u bëri thirrje bashkëqytetarëve të shtunën në mbrëmje që të mos dalin nga shtëpia derisa policia dhe stafi i cirkut të kapin të arratisurin.

Videot e publikuara nga mediat italiane, tregojnë një luan të rritur që ecën nëpër rrugë të zbrazura gjatë natës.

Në orën 22:30, më shumë se pesë orë pas mesazhit të parë për qytetarët, Grando njoftoi në faqen e tij në Facebook se luanin e kishin qetësuar dhe kishin kapur.

“Tani për të do të kujdeset stafi i cirkut”, shtoi kryebashkiaku dhe falënderoi urgjencën dhe vullnetarët për ndihmën e dhënë në orët e shqetësimit të madh.

