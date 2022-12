U arratis, apo e rrëmbyen dhe e vranë? Misteret e zhdukjes së “mbretit” të lojërave të fatit, si humbën gjurmët e Ervis Martinajt dhe çfarë fshihet pas

Ervis Martinaj i njohur si mbreti i lojërave të fatit në Shqipëri, vijon të mbetet i zhdukur dhe fati i tij ende mbetet mister. Emisioni “Në shënjestër” i gazetares Klodiana Lala mbrëmjen e sotme është ndalur pikërisht tek ky rast… Çfarë ndodhi me personazhin e njohur të botës së krimit? U arratis, apo e rrëmbyen dhe e vranë?

Dokumentari- Pjesa e Parë

Asgjë e njohur rreth fatit të tij. Edhe pse kanë kaluar mëse 5 muaj, nga zhdukja e pandriçuar e atij që deri dje njihej si ‘Mbreti i Bixhozit’, Ervis Martinaj vazhdon të jetë i humbur. Enigmat vazhdojnë, ndërsa familja këmbëngul se ai është rrëmbyer dhe vrarë, dhe se pas krimit makabër qëndrojnë njerëz të politikës. Ndonëse kryeministri i la afat, drejtorit të përgjithshëm të policisë së Shtetit, Muhamet Rrumbullaku, për fatin e Martinajt, nuk ka ende një përgjigje. Ndërsa Rrumbullaku që zëvendësoi Gledis Nanon, përsërit refreniin se hetimet për rastin janë në rrugë të mbarë….

Por, ndërsa babai i 4 fëmijëve u zhduk pa gjurmë në gusht të këtij viti, teksa ishte në kërkim ndërkombëtar, grupet rivale kishin kohë që kishin nisur fushatën për spastrimin e ushtarëve të tij. Duke zgjedhur kohë pas kohe të kafshonin fort, pjesë nga trupi i copëtuar i grupit të atij që dikur cilësohej si i paprekshmi i botës së krimit. Ku ende pa e marrë veten nga humbja e rëndë që pësoi me ekzekutimin e kushëririt të tij Brilant Martinaj dhe miqve të tij, Dikler Vata dhe Besmir Hoxha, ngjarje kjo, e ndodhur më 17 korrik 2022, në mbikalimin e Fushë-Krujës, Ervis Martinaj, mori brenda pak javësh një tjetër goditje asfiksuese. Që tregoi farë qartë se kundërshtarët tashmë ishin gjithmonë e më shumë një hap përpara grupit të tij kriminal. Që edhe pa këtë goditje, dukej të ishte mjaftueshëm i dobësuar përballë rivalëve.

Të cilët duke parë krahët e pambrojtur të Ervis Martinaj, kishin filluar ta sulmonin atë në pikat e tij më nevralgjike. Një sulm i tillë do të ishte edhe ai i fundit para se Ervis Martinaj të zhdukej. Sulmi me armë ndaj atij që njihej edhe si truri i nëndheshëm financiar i Martinaj.

Ylli Brahja, që mbante edhe mbiemrin Brahimi. Apo njohur ndryshe si krahu i djathtë i bosit të lojrave të fatit, të zhdukur tashmë që prej 10 gushtit 2022. Një personazh, herë në hije, herë në dukje, që zhdukej dhe shfaqej rishtas në ngjarje të ndryshme kriminale. Që më herët kishte qenë i skeduar në çështje droge dhe i përfshirë në lojëra fati. Por që edhe këtë herë do t’i shpëtonte paq një tjetër atentati të rëndë ndaj tij. Fat që nuk do ta kishte shoqëruesi i tij, i riu Klisman Preçi. Skenë krimi, që u zhvillua mbrëmjen e 22 korrikut 2022, pikërisht në hyrjen kryesore të banesës së Ylli Brahjas. Aty, ku ai do të mendonte se do të ishte më sigurtë se askund tjetër. Por që autorët e kishin zgjedhur banesën e tij në qendër të Milotit, si vendin më të përshtatshëm për t’i dhënë goditjen e radhës me qëllim eleminimin e tij.

Plumba të panumërt të derdhur ndaj makinës së tij të blinduar, që nuk mundi t’i shpëtonte jetën mikut të tij, i cili ishte ngjitur në makinë me mikun e Martinajt, vetëm 10 metra larg nga vendi ku u qëllua. I cili, edhe pse u dërgua me urgjencë drejt Spitalit të Traumës në Tiranë, ndërroi jetë gjatë rrugës. Ndërsa Ylli Brahja, mori plagë të rënda, por mundi ti shpëtojë edhe këtë herë atentatit të radhës ndaj tij. Pas një kurimi të gjatë në spitalin e Traumës.

Policia e Kurbinit

“Më datë 22 korrik 2022, rreth orës 20.50 është njoftuar salla operative e Komisariatit të policisë Kurbin, se në qytetin e Milotit, është qëlluar me armë zjarri dhe për pasojë ka viktima.

Gjatë rrugës është komunikuar me oficerin e policisë, A.P, i cili ka pohuar se janë dëgjuar të shtëna me armë zjarri pranë banesës së Ylli Brahjas, pranë ‘Postës Shqiptare’ në Milot.

Sapo është mbërritur, nga ana jonë në vendin e ngjarjes, në sheshin e pallatit pranë banesës së shtetasit Ylli Brahja është konstatuar një mjet Fuoristradë Toyota “Land Chrysler” ngjyrë e zezë, e dëmtuar me armë zjarri.

Pas komunikimit me punonjësin e policisë, u mësua se në automjetin Fuoristradë Toyota kanë qenë dy persona, Klisman Preçi dhe Ylli Brahja.

Të dy këta persona kanë mbetur të plagosur me armë zjarri dhe janë dërguar në spital me makinë private, ku Ylli Brahja është dërguar fillimisht në spitalin rajonal të Lezhës dhe më pas në spitalin e Traumës në Tiranë.

Ndërsa Klisman Preçi është trasportuar në drejtim të spitalit të Traumës, ku ka mbërritur pa shenja jete”.

Grupi i hetimit konstatoi në vendngjarje, një automjet të blinduar, tip Fuoristradë Toyota ‘Land Chrysler’, ngjyrë të zezë me targë SK1447 BA. Automjet ku viheshin re dëmtime të shumta si pasojë e shpimit nga plumbat, kryesisht në pjesën e pasme të tij, si edhe në xhamin e parmë të krahut të majtë të shoferit. Xham i cili ishte plotësisht i dëmtuar nga predhat e armëve të zjarrit. Çka tregonte se automjeti ishte qëlluar nga pas dhe objektivi ishte eleminimi i Ylli Brahjas.

Dosja Hetimore

Në momentin e kqyrjes, automjeti u rezultua i ndezur. Ndërsa të dy dyert e krahët të majtë u fiksuan gjysmë të hapura.

Nga dera e shoferit u konstatuan gjurmë këmbësh, me një gjatësi prej 20 metra, që mbaronin në asfaltin e shëtitores.

Që përkonin me ato të Ylli Brahimit, që ishte larguar me vrap për ti shpëtuar plumbave.

Po kështu në vendin e ngjarjes u gjetën dhe u fiksuan si prova materiale 108 gëzhoja, model 56 kalibër 7.62.

Vetëm një orë nga ndodhja e krimit, grupi hetues u njoftua nga policia, se jo shumë larg vendit të ngjarjes kishin gjetur një makinë të djegur. Makinë ku pas verifikimit u gjetën edhe dy armë, që mendoheshin se ishin përdorur në krim.

Dosja Hetimore

Në orën 21.30 u mor njoftim nga salla operative Kurbin se në vendin e quajtur fshati Gramzë, rrethi Krujë, po digjej një automjet dhe mund të kishte lidhje me ngjarjen e ndodhur në afërsi të postës së Milotit.

Nga kqyrja, automjeti i djegur plotësisht, rezultoi të ishte i markës Audi A7.

Ku brenda tij u konstatuan dy armë zjarri kallashnikov, me nga dy karikatorë secili.

Të nesërmen e ngjarjes, me datë 23 Korrik 2022, u bë kqyrja me detaje, me ndriçim natyral i dy mjeteve, konkretisht:

Mjeti Toyota “Land Chrysler” ngjyrë e zezë me targa SK1447BA e blinduar.

Ku gjatë kqyrjes u konstatuan në brendësi të automjetit 4 predha të tjera si ato të armëve të zjarrit si dhe 68 dëmtime predhash të shkaktuara nga arma e zjarrit me drejtim nga mbrapa para dhe nga ana e majtë në të djathtë të këtij mjeti.

Gjatë kqyrjes së automjetit Audi A7, për shkak të djegies së tij plotësisht, nuk u bë i mundur identifikimi i numrit të shasisë.

Personi i parë që e transportoi Ylli Brahjan fillimisht drejt Spitalit të Lezhës, ishte Edison Lleshi. Banor i Milotit, i cili rrëfeu për grupin hetues, edhe këtë moment.

Edison Lleshi: Në kohën kur u qëllua me armë ndaj Klisman Preçit dhe Ylli Brahjas (Brahimit) unë kam qenë në Laç dhe isha duke udhëtuar në drejtim të qytetit të Milotit me makinën time tip AUDI A4. Kur kam arritur në Milot, pashë se në rrugën kryesore të qytetit ishin grumbulluar shumë njerëz dhe dallova se në rrugë ishte i shtrirë Ylli Brahja, që ne e njohim si Ylli Brahimi. Ishte i gjakosur dhe mezi fliste. Njerëzit që ishin aty më thanë çoje në spital se është në gjendje të rëndë. Unë bashkë me njerëzit që ishin aty e kemi vendosur në makinën time dhe jam nisur në drejtim të spitalit Lezhë ku e morën mjekët./bw