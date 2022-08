U aludua se ishte ndarë nga Adis Patushi, reagon Fifi: Ju kam dhënë shumë info, do ju shmang pak

Filloreta Raçi dhe Adis Patushi kanë qenë një ndër çiftet më të përfolur në media. Së fundmi, ata u përfolën se i kanë dhënë fund lidhjes dhe shkak për këtë u bë një postim në Instagram. Mirëpo, pas aludimeve se çifti nuk po shkojnë mirë, këngëtarja ka reaguar e revoltuar.

“Dhe ja pra miq kjo eshte Shqiperia.… nje dite shpifet qe nese nje qift poston me shume se sa qe duhet thuhet.” s’”jane te lumtur ” diten tjeter shpifet “qe je nda sepse nuk ke postu foto qift” juve s’ ju bje njeri ne fije… dhe nese mendoni qe keni info te sakta rreth jetes tem personale jeni totally WRONG! Ju kam dhan ma shume info se sa qe duhet per Fifin mbase ka ardh momenti me ju shmang pak qe te jem dhe une e lumtur se pastaj vjen shpifja tjeter ” FIFI DRAMA QUEEN, VETEM HIPERBOLIZON, VETEM BEN SKENA.

Ben gjithcka vetem te jete ne qender te vemendjes!!Media te dashura se kuptoj pse vazhdoni ta perdorni personin e 3. te kur flitet per mu dhe te dashurin tim… pse ne cdo lajm duhet te jete i tagguar dhe personi tjeter. .. pse duhet ne do lajm te permendet @adispatushi si ish bashkeshorti pales tjeter besoj pas disa kohesh do kete titull’” FIFI BEN DASEM ME ISHBASHKESHORTIN E….STOP IT! Just STOP IT! Dhe Ju lutem kujdes se jeni tu shqetesu dy familje se mu me eshte djeg lekura u mesova tashme me mashtrime mediatike per me shit lajm e me ngjall panik per interesa personale te s’di kuj!”, ka shkruar artistja.