Tym dhe flakë në zonë, pamje nga vendi ku u rrëzua avioni i Prigozhin (VIDEO)

Një përplasje avioni në territorin rus duket se i ka dhënë fund jetës së themeluesit dhe kreut të mercenarëve Wagner, Yevgeny Prigozhin.

Në internet po qarkullon video që dyshohet se tregon zonën ku u rrëzua avioni.

Informacioni u konfirmua nga Ministria Ruse e Situatave Emergjente, e cila njoftoi menjëherë se Prigozhin ishte në mesin e 10 pasagjerëve. Të gjithë në bord – tre anëtarë të ekuipazhit dhe shtatë pasagjerë – u vranë.

BREAKING — A Russian jet frequently used by Prigozhin crashed, per pro-Wagner telegram accounts.

Multiple Russian media reports say all 10 people on board died.

The crashed jet belonged to Prigozhin, but he usually flew on another plane – source tells Readovka

The plane… pic.twitter.com/5ZX5K7S74U

— Ragıp Soylu (@ragipsoylu) August 23, 2023