Turneu i golfit e shpëtoi t’i largohej luftës në Ukrainë 15 vjeçarit

Kur Mykhailo “Misha” Golod doli nga avioni në Aeroportin Ndërkombëtar të Orlandos në Florida më 11 mars, kjo shënoi fundin e një udhëtimi maratonë që 15-vjeçari dhe nëna e tij kishin ndërmarrë për t’i shpëtuar luftës në atdheun e tij, Ukrainë.

Por mbërritja e tij në SHBA nga Kievi, ndërkohë që siguroi sigurinë e tij, pati një çmim.

Nëna e Golod së shpejti do të kthehej në Ukrainë për të qenë me babanë e tij, i cili duhej të qëndronte për shkak të ligjit ushtarak që ndalon meshkujt e moshës 18-60 vjeç të largoheshin nga vendi dhe gjyshërit e tij. Edhe pse Golod mendon se gjyshërit dhe nëna e tij do të udhëtojnë në SHBA, ai nuk është i sigurt se kur do ta takojë më tej babanë e tij.

Edhe pse ai e vlerëson sigurinë e tij, kthimi i shumicës së familjes së tij në Ukrainë në mes të pushtimit rus të vendit ka rënduar shumë mbi të.

“Është shumë shkatërruese, por fatmirësisht, ata të gjithë kanë Wi-Fi dhe një burim interneti, ushqimi, uji, dhe unë ende mund të flas me ta dhe të sigurohem që ata janë të sigurt”, tha ai për “CNN”.

“Dhe e di që pasi të ketë mbaruar gjithçka, unë patjetër do t’i sjell këtu që të jenë me mua.”

Golod shtoi: “Babai im do të mund të largohet vetëm pasi të përfundojë ligji ushtarak. Përndryshe, ai do të duhet të qëndrojë atje dhe ne do të shpresojmë për më të mirën.”

Golod është një nga lojtarët më të mirë të rinj në Ukrainë dhe ka marrë pjesë në gara në mbarë botën. Pas udhëtimit të tij rraskapitës prej 5000 miljesh, ishte një vizë që kishte marrë duke luajtur në një turne në SHBA që e ndihmoi të rihynte në vend dhe të gjente siguri./h.ll/albeu.com