Truss akuzon Putinin për rrëmbime “të neveritshme”

Sekretarja e Jashtme britanike Liz Truss ka akuzuar presidentin rus Vladimir Putin për përdorimin e “taktikës së neveritshme” të rrëmbimit të civilëve ukrainas.

Në një postim në Twitter, Truss tha se Putin “po përdorte masa dëshpëruese”.

Komentet e saj erdhën pasi një grup ukrainas për të drejtat e njeriut, Zmina, tha se kishte identifikuar dhjetëra njerëz që ishin zënë rob.

Grupi gjithashtu pretendon se “mijëra” ukrainas janë dërguar në Rusi kundër vullnetit të tyre./albeu.com

Putin continues to use abhorrent tactics against the Ukrainian people, including abducting innocent civilians.

He is not achieving his objectives and is resorting to desperate measures.

Putin must fail in Ukraine. #thetaken https://t.co/ydgbvdZI1P

— Liz Truss (@trussliz) March 28, 2022