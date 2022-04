Trupat ruse dhe mercenarët po zhvendosen në Donbas

Trupat ruse dhe mercenarët po zhvendosen në rajonin e Donbasit në lindje të Ukrainës, tha Ministria e Mbrojtjes.

Mercenarët janë nga grupi Wagner i lidhur me shtetin rus.

“Trupat ruse po vazhdojnë të konsolidohen dhe riorganizohen ndërsa rifokusojnë ofensivën e tyre në rajonin e Donbasit në lindje të Ukrainës,” tha Ministria e Mbrojtjes në përditësimin e saj të fundit të inteligjencës.

