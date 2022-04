Trupa të pajetë civilësh dergjen nëpër rrugë, tragjedia që lanë pas trupat ruse në periferi të Kievit (FOTO & VIDEO)

Deri përpara pushtimit rus, Bucha ishte një zonë periferike e qetë e kryeqytetit ukrainas. Por tashmë, ndërsa ushtria ruse largohet nga periferitë e Kievit dhe fokusohet në Ukrainën lindore ka lënë pas vetëm shkatërrim

Pamjet që vijnë nga Bucha që u çlirua disa ditë me parë janë të renda. “Horror” mund të jetë fjala e vetme për t’i përshkruar skenat nga rrugët e mbushura me trupa të pajetë.

Trupat e pajetë në mes të rrugëve dhe nëpër oborret e shtëpive të filmuara nga kamera dëshmojnë mizoritë që ushtria ruse po bën ndaj civilëve nëpër qytete e periferi.

This is #Bucha. The outskirt of #Kyiv. Russians were killing people with their hands tied behind their backs and left the bodies near the road. I am shaking. #StopPutinNOW pic.twitter.com/ffzUV8d5xo

— Kira Rudik (@kiraincongress) April 2, 2022