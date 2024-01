“Trump nuk do bëhet President i SHBA”, Financial Times bën parashikimet për 2024

Presidenti amerikan Joe Biden mund të fitojë zgjedhjet presidenciale që mbahen këtë vit ndërsa aleatët e Ukrainës do të vazhdojnë të ofrojnë mbështetje për të. Janë këto disa nga parashikimet e Financial Times për ngjarjet që pritet të rezervojë 2024. Gazeta e njohur britanike u është përgjigjur në këtë mënyrë disa prej pyetjeve të bëra nga lexuesit e saj.

Kush do të bëhet president i Shteteve të Bashkuara?

Sipas shkrimit, ish-presidenti Donald Trump nuk do të mundë të sigurojë fitoren në zgjedhje. “FT” sugjeron se nëse kapërcen pengesat e fundit ligjore në shtetet e Kolorado dhe Maine, fushata e Trump kundër Joe Biden do t’i bëjë zgjedhjet presidenciale, më të neveritshmet në historinë e SHBA-ve. “Do të jetë shumë afër. Trump do të dënohet penalisht në të paktën një nga katër gjyqet e tij, ndoshta në dy prej tyre, para zgjedhjeve. Ai do ta paraqesë këtë si persekutim politik nga “familja e krimit Biden”, – raporton FT.

A do të jetë viti i ardhshëm më i nxehtë se 2023?

2023 është shënuar nga një numër ditësh jashtëzakonisht të nxehta, saqë është pothuajse e sigurt se do të jetë më i nxehti në 174 vitet e vëzhgimeve klimatike kur të llogariten shifrat përfundimtare. Megjithatë, shumë shkencëtarë presin që viti 2024 të jetë edhe më i ngrohtë, pasi vapa në vitin 2023 u intensifikua nga fenomeni klimatik natyror El Niño. Kjo zakonisht ka ndikimin më të rëndësishëm në temperaturat globale pas arritjes së kulmit të saj, që mund të ndodhë jo më herët se janari 2024.

A do të shtrihet lufta midis Izraelit dhe Hamasit në një konflikt rajonal?

Sipas FT, lufta ka shkaktuar që tani dhunë në të gjithë rajonin duke përfshirë grupe militante të mbështetura nga Irani. Shqetësimi më i madh është se përleshjet kufitare mes Hezbollahut, një lëvizje e fuqishme libaneze dhe forcave izraelite do të përshkallëzohen në një konflikt të plotë mes tyre.

Pavarësisht mesazhit të qartë nga qeveria e kryeministrit izraelit Benjamin Netanyahu se ata nuk mund të bashkëjetojnë më me militantët e Hezbollahut të ngulitur në kufirin Liban – Izrael, ata shpresojnë se presioni diplomatik do ta përmbajë situatën. Në të njëjtën kohë, as Uashingtoni dhe as Teherani nuk duan një konflikt më të gjerë rajonal, edhe nëse armiqësitë midis Hezbollahut dhe Izraelit intensifikohen, por situata mbetet jashtëzakonisht e paqëndrueshme.

A do të vazhdojnë SHBA-të dhe BE-ja të financojnë Ukrainën?

Kur kundërofensiva ukrainase kundër pushtimit rus ngeci në fund të vitit 2023, mbështetja ushtarake dhe financiare për Kievin u bë një çështje e diskutueshme. Administrata Biden është e vendosur të vazhdojë furnizimin: një marrëveshje me republikanët në Kongres mund të përfshijë lëshime për sigurinë e kufijve të SHBA-së në këmbim të zgjerimit të ndihmës për Ukrainën. Një sfidë edhe më e madhe do të lindë nëse Trump kthehet në Shtëpinë e Bardhë. Udhëheqësit e BE-së, ndërkohë, duhet të gjejnë mënyra për të anashkaluar veton e Hungarisë për një paketë ndihme financiare prej 50 miliardë eurosh në fillim të vitit 2024.

A do të falimentojë kompania X?

Elon Musk shpesh përdor paralajmërimet e falimentimit për motivim. Ai e bëri atë në Tesla dhe SpaceX. Por këtë herë, me dështimin e reklamave në X (Twitter) dhe përpjekjet për të krijuar të ardhura ka një gjasë të konsiderueshme që kjo mund të ndodhë. Pas shpërthimeve emocionale të kohëve të fundit drejtuar reklamuesve të X, ai mund të bëhet i paduruar me udhëheqjen e kompanisë duke e çuar atë drejt falimentimit dhe të mbetet vetë në krye. Lufta e Musk për kontrollin e X në kushtet e falimentimit do të ishte një vazhdim emocionues i sagës dramatike të blerjes së Twitter.

A do të normalizohet ekonomia amerikane?

Po, në afat të shkurtër. Inflacioni ka rënë në një mënyrë që ka habitur edhe Rezervën Federale këtë vit dhe rritja ka mbetur më e fortë se sa prisnin shumica e ekonomistëve. Por mos vini bast se do të zgjasë gjatë gjithë vitit 2024. Do të ketë më pak mbështetje fiskale, pasi janë konsumuar dhurimet për familjet nga epoka e Covid-it.

A do të bëhet Keir Starmer kryeministër i Britanisë së Madhe?

Po, megjithëse ka gjasa që zgjedhjet në Mbretërinë e Bashkuar të mos mbahen deri në janar 2025. Konservatorët e Rishi Sunak duken të ndarë dhe të rraskapitur. Numri i vendeve që duhet të fitojë opozita laburiste do të thotë se ajo mund të zbresë diku midis një qeverie të pakicës. Megjithatë, është jashtëzakonisht e vështirë të shihet se si Sunak mund të marrë mbështetjen e mjaftueshme për të mbajtur pushtetin.

A do të bjerë rritja ekonomike e Kinës në 3%?

Cilësia e rritjes ekonomike kineze është përkeqësuar ndjeshëm vitet e fundit. Tregu i pronave, i cili kontribuon pothuajse një të tretën e prodhimit të brendshëm bruto, po punon me ngadalë. Shumë qeveri vendore janë mbytur në borxhe. Konsumatori kinez është në mëdyshje. Por rritja ekonomike e Kinës do të mbetet lehtësisht në 4%. Përparimi në teknologji do të mbetet i fortë.

A do të sigurojë Ursula von der Leyen një mandat të dytë si presidente e Komisionit Evropian?

Po, me pak përpjekje. Ursula von der Leyen e ka treguar mirë veten në një mandat të karakterizuar nga kriza, duke dëshmuar vlerën e veprimit të përbashkët të BE-së në huamarrje, shëndetësi, shpenzime për mbrojtjen dhe politikën e energjisë. Marrëveshja e saj kryesore e gjelbër evropiane ka qëndruar kryesisht në rrugën e duhur. Por afrimi me Uashingtonin ka mërzitur disa liderë.

A do të shkarkohet sërish Sam Altman nga OpenAI?

Sam Altman fillimisht e strukturoi kompaninë e tij në mënyrë që bordi i saj ta kontrollonte. Ai tha se nuk kishte kapital në OpenAI dhe bordi mund ta pushonte atë në çdo kohë. Por kur bashkëthemeluesi i Altman dhe tre anëtarë të pavarur të bordit bënë pikërisht këtë gjë në nëntor, ata përfunduan duke e rivendosur atë katër ditë më vonë.

A do t’i kthejë Britania Greqisë statujat e Partenonit?

Po, edhe pse pothuajse me siguri do të jetë nëpërmjet një marrëveshjeje, jo një kthim i plotë që do të kërkonte një ndryshim në ligjin e Mbretërisë së Bashkuar.