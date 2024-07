Tritoli në Elbasan ku mbeti i plagosur një 26-vjeҫar/ Përplasje mes të dashurave të dy vrasësve me pagesë? (VIDEO)

Xhovana Nikolli ishte shënjestër e atentatit me tritol në orët e para të mëngjesit të së dielës, teksa apartamentit ku banonte ajo së bashku me nënën e saj, iu vu lënda plasëse tek dera.

Si pasojë e shpërthimit, mbeti i plagosur një fqinj i Nikollit, shtetasi Enea Themollari, rreth 26-vjeç, të cilin e ka dëmtuar dera e banesës së tij.

Xhovana Nikolli, është një personazh i njohur në rrjetet sociale, teksa njihet dhe si e dashura e Amarlido Nikollit alias Xhanej, një vrasës me pagesë, i cili njihet me nofkën “Shkodrani” dhe ndodhet në qeli ku është ktheyer në një të penduar të drejtësisë.

E dashura e tij bëri bujë në median rozë, në momentin kur i shkoi Amarildo Nikollit me vello të bardhë dhe fustan nusërie, në ambientet e burgut 313 në kryeqytet.

“Bashkë në të mirë e në të keq, derisa vdekja të na ndaljë. Gëzuar 2 vjetorin jeta ime. Nuk na ndal asgjë në botë që të martohemi. Gjithmonë do jem me ty”, shkruan Xhovana Nikolli krahas videos në atë kohë të publikuar në rrjetet sociale.

Xhovana Nikolli, është nga Lezha, por ishte shpërngulur në një banesë me qira me nënën e saj në Elbasan nga frika e hakmarrjes, pasi i dashuri i saj Amarildo Nikolli (Xhanej), ka folur për drejtësinë rreth një sërë ngjarjesh të rënda kriminale në vend, duke akuzuar dhe personazhe të njohur të botës së krimit.

Pikërisht, kjo dyshohet se mund të ketë qenë dhe shkaku pse i vendosën tritol në derën e apartamentit të saj dhe është një prej pistave ku po heton Policia.

Gjithsesi, në një video të publikuar së fundmi nga vetë Xhovana Nikolli në rrjetet sociale, ngrihen dyshime se ajo ka përplasje dhe me të dashurën e një tjetër vrasësi me pagesë, i cili po ashtu është kthyer në të penduar të drejtësisë.

Bëhet fjalë për Nuredin Dumanin.

Xhovana Nikolli, në video përmend Nuredin Dumanin dhe i bente thirrje që ta ‘mbante’ dashnoren e tij, duke thenë se kishte probleme serioze me të.

Por kush është Amarildo Nikolli?

Amarildo Nikolli alias Xhanej, i njohur me nofkën “Shkodrani” ndodhet që prej 7 gushtit të vitit të kaluar në burg, datë kur u kap me armën pistoletë me silenciator me vete në shëtitoren e Lungomares në Vlorë.

Ai është vrasës me pagesë, teksa tashmë është kthyer në një të penduar të drejtësisë, edhe pse nuk e ka marrë ende këtë status nga drejtësia.

Amarildo Nikolli alias Xhanej, ka rrëfyer në SPAK për një sërë krimesh, duke përfshirë dhe arsyet pse ishte atë ditë në Vlorë apo edhe për sulmin me armë ndaj Top Channel, ku u vra roja Pal Kola.

Nikolli ka treguar se ishte kontraktuar nga dy djem xhaxhallarësh me inicialet L.Z dhe E.Z si dhe nga shtetasi i arrestuar me tre emra, Muharrem Koroveshi, alias Ismailaj dhe Myftaraj.

Të tre personat i përkasin një grupi kriminal, i cili kishte premtuar një shumë financiare që besohet se është diku tek 300 mijë euro me qëllimin e vetëm vrasjen e Inez Hajrulla.

Grupi kishte siguruar armët, mjetet e largimit dhe njëherësh garantuar strehimin e vrasësve me pagesë. Në momentin e arrestimit nga policia e Vlorës, dy kushërinjtë ishin në ambjentet e një pasticcerie në zonën e “Lungomares” në Vlorë.

L.Z dhe E.Z, shoqëronin shkodranin Nikolli, duke e afruar pranë zonës së quajtur “Oslo”, teritor ky që kontrollohet nga grupi i drejtuar nga Inez Hajrulla.

Në momentin kur ka ndërhyrë policia dhe ka arrestuar Amarildo Nikollin, dy kushërinjtë kanë mundur të largohen me vrap duke mos u arrestuar nga policia.