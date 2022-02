Tri ushqime që ndihmojnë në përmirësimin e shikimit tuaj

Ka faktorë të ndryshëm që ndikojnë kur bëhet fjalë për shikimin, duke filluar nga plakja te gjenetika.

Ndërsa disa sëmundje të syrit mund të ndihmohen vetëm nga syzet ose operacioni, të tjerat mund të përmirësohen nga ndryshimet e stilit të jetesës.

Shikimi si çdo pjesë e shëndetit tuaj është individual dhe përballet me sfida të ndryshme.

Ashtu si një dietë për çdo pjesë të mirëqenies suaj, ushqimet për shikimin duhet të jenë të pasura me vitamina. Nga vitamina A te vitamina C, disa lëndë ushqyese janë më të mira në përmirësimin e shikimit se të tjerët.

Tri ushqime që përmbajnë lëndë ushqyese kryesore për sytë janë perimet me gjethe, arrat dhe vezët, sipas Institutit Kraff Eye:

Perimet me gjethe

Duke pasur vitaminë C si dhe luteinë, këto bimë të gjelbra shënojnë pikë “të larta” në vitaminat e shikimit. Arsyeja pse vitamina C mund të përmirësojë shëndetin e syve është për shkak të aftësive të saj antioksiduese. Stresi oksidativ mund të kontribuojë në shumë procese të plakjes, siç është formimi i kataraktit – një problem mjekësor që rezulton në shikim të paqartë.

Frutat e thata

Frutat e thata janë të pasura me proteina, acide yndyrore esenciale dhe fibra. Por frutat e thata si bajamet dhe lajthitë përmbajnë gjithashtu vitaminë E. Ngjashëm me vitaminën C, vitamina E është një antioksidant i lidhur me një përparim më të ngadaltë të degjenerimit makular.

Vezët

Vezët nuk janë vetëm burim i vitaminës C dhe E, por edhe luteinës. Luteina konsiderohet si një nga vitaminat më të mira për shikimin. Në rast se nuk jeni në dijeni, luteina është një karotenoid që lidhet me vitaminën A dhe beta-karotenin. Përveç ngadalësimit të degjenerimit makular, ai gjithashtu mund të filtrojë dritën e kaltër nga ekranet.