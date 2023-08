Tri pyetje që nuk duhet t’ia bëni partnerit tuaj

Pas një bisede ka një atmosferë shkëputjeje dhe ju keni pyetur veten: “A nuk shkon diçka me atë që thashë?” , gjasat janë që ishte me të vërtetë diçka që thatë. Komunikimi me partnerin tonë mund të jetë një detyrë e vështirë. Ju mund të keni qëllimet më të mira dhe thjesht dëshironi që i dashuri juaj të afrohet më shumë me ju, por mënyra se si zgjidhni të thoni të vërtetën tuaj dhe të shprehni atë që keni në mendje mund të shkaktojë padashur një përçarje në marrëdhënien tuaj.

Megjithatë, për një marrëdhënie të hapur, të sinqertë dhe vërtet të lumtur, duhet të flisni me partnerin tuaj – edhe për gjëra për të cilat nuk jeni dakord. Përgatituni për biseda të përditshme të lehta ose të vështira duke shmangur pyetjet që e bëjnë bashkëbiseduesin tuaj të ndihet në mbrojtje ose të frikësohet prej jush dhe në fund të mos ju thotë të gjithë të vërtetën.

Këtu janë tre pyetje që nuk duhet t’i bëni kurrë partnerit tuaj – nëse dëshironi që marrëdhënia juaj të zgjasë.

“Pse nuk e bën më këtë?” ose “Pse nuk jeni si atëherë?”

Është e dobishme të flisni për sjellje specifike me partnerin tuaj, por kur përdorni një ton të sigurt dhe pretendoni se ajo që dëshironi nuk ndodh kurrë ose nuk ndodh më, ju e vendosni atë në mbrojtje. Zakonisht nuk është e vërtetë dhe në vend që të arrini qëllimin tuaj, mund të përfundoni duke u bërë barrë. Sigurohuni që ta dalloni kur partneri juaj bën atë që ju pëlqen dhe vlerësoni – edhe nëse nuk ndodh aq shpesh sa dëshironi. Frazat si “Më pëlqen kur më mban për dore teksa ecim bashkë” ose “Më vjen mirë kur ndani përgjegjësitë e shtëpisë” do të kenë rezultate më të mira.

“A më bën të shëndoshë kjo veshje?”

Ju mund të mos mendoni më për këtë ose të ndiheni sikur është një pyetje e vjetëruar, por ndoshta ia keni bërë këtë pyetje partnerit tuaj në të kaluarën. Zakonisht ka të bëjë me ju dhe pasiguritë tuaja, dhe nuk ka një përgjigje “të sigurt” që ai mund t’ju japë. Pavarësisht se çfarë thotë partneri juaj, ju përsëri do të ndiheni sikletshëm dhe shëmtuar nëse kështu ndiheni për veten në atë veshje. Është e natyrshme të doni të dini se jeni tërheqës për partnerin tuaj, por nuk do të jeni në gjendje të dëgjoni (ose besoni) një kompliment nëse nuk e ndjeni vetë fillimisht. Vetëvlerësimi dhe imazhi i shëndetshëm i trupit janë prioritetet kryesore për një marrëdhënie të lumtur dhe intime.

“Çfarë keni?”

Është zhgënjyese kur personi që duam “tërhiqet” dhe largohet prej nesh pa asnjë arsye të dukshme. Kjo sjellje mund të duket si refuzim ndaj nesh, por në vend që të kërkoni të dini se çfarë po ndodh, është më mirë t’i jepni pak kohë dhe më pas të flisni me qetësi për të kuptuar se çfarë po ndodh. Ndoshta, thellë brenda vetes, ju tashmë e dini arsyen e kësaj gjendje shpirtërore ose sjelljes së personit tjetër, por ju e anashkaloni atë. Pyetje dhe fraza të ndryshme si: “A ka ndonjë gjë që mund të bëj për të ndihmuar?” ose “Unë të dua dhe jam këtu për të dëgjuar nëse dëshiron të flasësh” janë mënyra shumë më efektive për ta bërë bashkëbiseduesin tuaj të “hapet” me ju.