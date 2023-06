Tri mënyra si të filloni të doni më shumë veten

Ne shpesh harrojmë të duam veten, personin që jemi me të vërtetë nga brenda. Ndoshta për shkak të frikës, ne mësohemi me idenë se mënyra më e mirë për të përmirësuar veten është të jemi më kërkues ndaj vetes. Kjo është një mënyrë për të perceptuar dhe ndërtuar realitetin tonë, në të cilin shoqëria ka luajtur një rol themelor.

Shumica prej nesh janë trajnuar për të ndëshkuar veten më shumë sesa për ta shpërblyer veten. Është e vërtetë që ne duhet të mbajmë zakone të shëndetshme dhe këmbëngulje të qëndrueshme në jetën tonë të përditshme. Por praktikimi i dashurisë për veten është një detyrë tjetër që duhet ta kryejmë nëse duam ta zhvillojmë në potencialin tonë të plotë.

Të gjitha pengesat që keni kapërcyer janë arsye për të dashur veten

Shumë përvoja që mbajmë në kujtimet tona, edhe nëse duken të parëndësishme, janë pengesa që i kemi kapërcyer dhe që na kanë bërë ata që jemi: të jashtëzakonshëm dhe të mëdhenj. Për më tepër, ne i bëjmë përpjekjet tona në situata për të cilat mendojmë se nuk do të duhet të shpenzojmë energji, kur ato në të vërtetë përfshijnë përshtatje të vazhdueshme dhe fokusim në mjedisin tonë.

Praktikoni dashurinë për veten dhe ndjehuni mirë me veten për gjithçka që keni arritur deri tani. Kjo do të ushqejë vetëbesimin tuaj. Situatat që duken të vështira dhe problematike janë në fakt përvoja që do t’ju lejojnë të rriteni. Shmangni ankesat, pranojini dhe duajini ato momente, sepse ato përbëjnë një pjesë të rrugës drejt ëndrrave tuaja.

Që të filloni ta doni veten, duhet të dini pse nuk e doni

Siç thamë më lart, ne priremi të mbrohemi nga vetja, duke vlerësuar dhe përqendruar vëmendjen tonë në të metat tona. Ne shpesh e kritikojmë veten pa u vetëdijshëm. Ne i shkaktojmë vetes shumë dëm me vetë-bisedimet tona negative.

Për të shmangur ato besime që veprojnë si pengesa për dashurinë për veten, duhet të identifikoni pikat që i mbështesin ato. Kjo ndonjëherë përfshin marrjen e qëndrimit të kundërt nga njerëzit që i doni dhe që ju duan, që duan më të mirën për ju, por që gjithashtu bëjnë gabime. Ata mund t’ju japin këshilla, por ju keni përgjegjësinë përfundimtare mbi vendimet tuaja.

Kërkoni falje dhe falenderoni veten

Ne jemi mësuar të jemi miqësorë dhe të dhembshur dhe t’u kushtojmë vëmendje nevojave të të tjerëve; kjo do të thotë të jesh njeri i mirë. Jepini vetes dhuratën të falënderoni veten për gjithçka që keni kapërcyer dhe mësuar pa lënduar askënd, madje edhe veten.

Jini të lumtur për çdo vendim që merrni me guxim dhe qëndrueshmëri, duke i besuar gjithmonë vetes. Vlerësoni sa me fat jeni që jeni i lirë dhe mos e sabotoni lirinë tuaj duke i parë të tjerët si mburojë ose duke u larguar nga shtëpia vetëm kur gjërat shkojnë mirë.

Ju jeni i vetmi që dini si ta bëni veten të ndiheni mirë, ndaj mos e humbni kohën duke e bërë veten të ndiheni keq. Ju keni shumë burime dhe teknika në dispozicionin tuaj.

Lejojini vetes momente reflektimi që ju lejojnë të arrini një gjendje më të lartë, më të thellë të vetëdijes. Mendoni se si flisni dhe ndërveproni me veten tuaj. Nëse nuk e bëni ashtu siç dëshironi, kërkoni falje vetes për këtë.

Këto lloj zakonesh dhe veprimesh do t’ju lejojnë të pastroni mendjen , të bëni paqe me brendësinë tuaj dhe më e rëndësishmja, ta doni veten për njeriun e jashtëzakonshëm që jeni.