Tri mënyra për të motivuar veten kur nuk doni të bëni asgjë

Motivimi është përgjegjës pse ne bëjmë ose jo diçka, sa kohë na duhet për ta bërë apo sesa shumë përpiqemi për të arritur diku.

Ndonjëherë, ndodh të mos kemi dëshirë për të bërë asgjë, pra “vuajmë” nga mungesa e motivimit që mund të vijë për arsye nga më të ndryshme dhe kjo është normale pasi motivimi s’është diçka konstante, por s’i ta kthejmë tek vetja kur na duhet më shumë?

1. Bëni një plan

Motivimi përfshin një sërë procesesh si planifikimi, vendosja e një objektivi të caktuar, qëllimi, detyra, të ndërmarrësh veprime, etj. Nëse nuk je i sigurtë në gjërat që duhet të bësh, cili është hapi i parë apo se ç’lloj veprimesh duhet të ndërmarrësh fillimisht, një plan solid do t’ju ndihmonte të arrinit çfarë po përpiqeni të arrini.

2. Luaj me psikologjinë tënde

Mund të përdorni një lloj strategjie që në të shumtën e rasteve funksionon. Thuajini vetes se nëse X gjë ndodh, atëherë ti do të bësh Y. Kjo ju ndihmon të qëndroni më shumë të motivuar në lidhje me një situatë. Përshembull, ju mund të vendosni se meqë s’jeni fare të motivuar për një X detyrë, do të bëni një tjetër detyrë.

3. Përcaktoni qartë detyrat

Sa më të qartë ta keni qëllimin që duhet të përmbushni, aq më e lehtë do të jetë për ju të arrini deri aty. Bëni një listë të gjërave dhe ndajini në mini-deytra që duhet përmbushur ditë pas dite. Mbani shënime dhe bëni “check” gjithçka që arrini. Do të kthehet në lojë interesante