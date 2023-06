Tri arsye pse flokët tuaj janë të yndyrshëm

Vetëkuptohet që hormonet, ushqyerja (e dobët) dhe stresi janë faktorë që ndikojnë në sekretimin e sebumit dhe mund të përcaktojnë yndyrën e flokëve. Megjithatë, ka tre arsye kryesore pse keni flokë të yndyrshëm dhe ato lidhen me mënyrën se si kujdeseni për to çdo ditë. Duke i njohur ato, do të dini gjithashtu se çfarë duhet të bëni për të reduktuar yndyrën.

Ju lani flokët çdo ditë

Nëse e lani çdo ditë gjatë flokun, pH e flokëve ndryshonte dhe flokët filluan të shfaqnin shumë yndyrë. E njëjta gjë ndodh edhe nëse laheni çdo ditë. Përndryshe, provoni të kaloni të paktën dy ditë pa i larë, duke përdorur shampo të thatë ose duke i tërhequr përsëri në një bisht.

Nuk i shpëlani flokët mirë kur lani

Nëse përdorni balsam dhe trajtime të veçanta gjatë larjes, duhet t’i kushtoni vëmendje të veçantë shpëlarjes së flokëve. Nëse ka ndonjë mbetje nga produktet që nuk janë shpëlarë mirë, flokët tuaj do të duhet të lahen përsëri para se t’i thani.

A është koha për një prerje flokësh?

Përdorni produkte stilimi të papërshtatshme dhe në mënyrë të gabuar, prandaj keni flokë të yndyrshëm

Nëse, për shembull, keni flokë të hollë, shmangni përdorimin e maskave të rënda të flokëve gjatë dushit dhe më pas vendosjen e produkteve shtesë të lëna ose produkteve të tjera që nuk kanë nevojë për shpëlarje. Të gjitha këto rëndojnë flokët me vaj. E njëjta gjë vlen edhe për mënyrën se si i përdorni ato. Nëse përdorni ndonjë vaj, preferoni një sasi të vogël dhe aplikojeni vetëm në gjatësinë e flokëve, duke shmangur rrënjët.

Çfarë duhet të bëni me flokët me vaj

Disa mënyra për të reduktuar yndyrën e flokëve janë të kërkoni shampo pastruese, të mos lani shumë shpesh, të kufizoni marrjen e ushqimeve të përpunuara (një dietë e pasur me sheqer, produkte qumështi dhe mish të kuq mund të nxisë prodhimin e sebumit) dhe anashkalimi i kondicionerëve të rëndë dhe produkteve styling. Së fundi, mos harroni të eksfoloni lëkurën e kokës.