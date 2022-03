Tregohuni vigjilent! Dy shenjat e Horoskopit që në muajin mars do të bien pre e mashtrimeve

Marsi fsheh disa gracka dhe vështirësi sidomos për disa shenja të Horoskopit dhe kjo do të thotë se ata duhet të jenë mjaft të kujdesshëm dhe të përgatitur për ngjarje të pakëndshme.

Për disa shenja të Horoskopit, ky muaj mund të sjellë zhvillime pozitive, erotike si plane të reja për martesë dhe bashkëjetesë, një ribashkim me një ish apo një dashuri të re, por këto nuk vlejnë për të gjithë. Yjet parashikojnë situata të pakëndshme për 2 shenjat e Horoskopit pasi ka shumë gjasa që partneri t’i tradhtojë.

Lexoni më poshtë cilat shenja të Horoskopit mund të mashtrohen në mars. Nëse jeni një prej tyre ju këshillojmë të mbani sytë hapur dhe të mos i besoni askujt!

Peshorja

Peshorja i përket shenjave të Horoskopit që këtë muaj mund t’i lëndohet emocionalisht! Marsi ka synime të egra për këtë shenjë që nuk dëshiron gjë tjetër veçse ekuilibër në jetën e tij dhe kjo do të thotë se mund ta ketë shumë të vështirë. Ndaj ka shumë gjasa që nëse jeni në një lidhje ku gjërat janë zhytur dhe nuk po bëni asgjë për këtë, partneri juaj do të kërkojë konfirmimin diku tjetër dhe do t’ju tradhtojë pa e kuptuar as ju!

Dashi

I gjithë viti sipas yjeve do jetë mjaft kërkues për ju dhe fatkeqësisht nuk do të qetësoheni shumë në muajt në vijim. Biznesi juaj është shqetësimi juaj kryesor gjatë kësaj kohe dhe ata do të vazhdojnë të monopolizojnë interesin tuaj, megjithatë situata të këqija mund t’ju ndodhin personalisht. Nëse jeni në një lidhje dhe nuk i jepni rëndësinë që ju kërkon partneri dhe po merreni vazhdimisht me gjëra të tjera, më mirë të jeni të përgatitur sepse mund të bini viktimë e tradhtisë dhe më pas divorcit! Nëse nuk doni të humbni të dashurin tuaj, mendoni përsëri për prioritetet që keni vendosur dhe nuk keni asgjë për të dhënë.