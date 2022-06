“Tre ‘vezirë’ që duan të bëhen sulltanë”, ja kush mund të jenë pasardhësit e Erdoganit (FOTO LAJM)

Me rritjen e tensioneve mes Greqisë e Turqisë, duket se mediat greke i hedhin gjithnjë e më shumë benzinë zjarrit të konfliktit mes vendeve.

Me një artikull të publikuar sot gazeta greke Protothema, ka analizuar një rokadë të mundshme pushteti në Ankara, duke marrë në konsideratë faktin që mbështetja për Presidentin Rexhep Taip Erdogan sipas tyre ka rënë frikshëm.

Media e njohur greke rendit tre emrat favorit që mund të pasojnë Erdoganin në pushtet dhe ata janë Hulusi Akar, Suleyman Soylu dhe Omer Celik.

Në shkrim theksohet se Ministri i Mbrojtjes, kolegu i tij në ministrinë e Brendshme dhe deputeti i Partisë për Drejtësi dhe Zhvillim (AKP) janë emrat favoritë në garën joformale të pasardhësve të Erdoganit me armën kryesore për të nisur kërcënimet kundër Greqisë.

Më tej nënvizohet se ata të tre po udhëheqin betejën kundër Greqisë, por njëkohësisht po formësojnë edhe shtegun për të nesërmen në skenën politike turke pasi gara për kreun e AKP-së, vlerësohet të ketë nisur në vendin fqinj.

Por kush janë tre figurat e lartë përmendura?

“Gjenerali” Akar

Më shpesh, në deklaratat agresive kundër Athinës shfaqet ministri 70-vjeçar i Mbrojtjes i Turqisë, i cili luajti në mesjavë rol kryesor në një “episod të nxehtë” në Stamboll, në kuadër të Asamblesë Parlamentare të NATO-s, duke shfryrë gjithë hatërmbetjet e Ankarasë përballë një delegacioni deputetësh grekë. Megjithatë, nuk është hera e parë që ish-ushtaraku i lartë turk dhe ministri aktual i Mbrojtjes shfaqet si kundërshtar i pozicioneve greke, pasi ishte i pari që përqafoi doktrinën revizioniste të “Atdheut Blu”.

Ish-kreu i Shtabit të Përgjithshëm të Forcave të Armatosura Turke në vitet 2015-2018, ka lindur në Cezare të Kapadokisë dhe ka shërbyer për më shumë se 49 vjet në ushtrinë turke në pozicione të larta. Ai gjithashtu ka qenë pjesë e delegacionit turk në NATO, por edhe komandant i Bosnjë/Hercegovinës turke, duke ruajtur kanalet e hapura të komunikimit me Shtetet e Bashkuara, pasi është diplomuar në Shkollën e Shtabit të Forcave të Armatosura të Shteteve të Bashkuara. Kohët e fundit, në fakt, ai është vënë në pah nga exit-pollet ndërkombëtare si pasardhësi më i spikatur i presidentit turk, pas daljes së palavdishme nga gara e pasardhësit të dhëndrit dhe ish-ministrit të Financave të Erdogan, Berat Albayrak.

Ndonëse presidenti turk nuk duket i gatshëm të dorëzojë pa kundërshtarë skeptrin e AKP-së, një disfatë e mundshme, pas 20 vitesh dominim pothuajse të plotë, tashmë ka ndezur versione të ndryshme të asaj që do të pasojë në korridoret politike të vendit fqinj. Ndër skenarët që dalin për epokën pas Erdoganit është ai i “suksedencës prej kadifeje”, pra që zoti Akar të pasojë presidentin turk, duke “trashëguar” “unazën” e tij, por me kushte, pra t’i sigurojë atij garanci për sigurimin e trashëgimisë së tij politike dhe kontrollin e aksioneve në AKP, por edhe mbrojtjen e familjes së tij.

Soylu i qendrës së djathtë

Ai ka dalë kundër Greqisë, me akuza si “riatdhesimi” i emigrantëve dhe “mbështetja e terroristëve” të PKK. Ministri i Brendshëm i Turqisë iu bashkua grupit të Erdogan relativisht vonë, vetëm në vitin 2012, pasi më parë ishte kryetar i Partisë Demokratike, që i përkiste qarqeve të qendrës së djathtë turke.

Por pavarësisht kësaj, ai është sot për sot politikani më popullor në AKP për shkak të qëndrimit të tij antiperëndimor (Shtetet e Bashkuara kanë vendosur personalisht sanksione ndaj tij dy herë). Ai konsiderohet një kundërshtar i vendosur i marrëdhënieve SHBA-Turqi, ndërsa marrëdhënia e tij politike me presidentin turk u testua rëndë në vitin 2020 kur dorëzoi dorëheqjen, me rastin e fiaskos në vendosjen e bllokadës për shkak të pandemisë.

Për pasojë asokohe pati një valë mbështetjeje për të në rrjetet sociale, duke zhdukur çdo mendim për pranimin e dorëheqjes në mendjen e Erdogan.

Profili i lartë i ministrit të Brendshëm turk e ka sjellë që në moshë të vogël në “fraksionet” e forta të AKP-së, pasi është në konflikt të drejtpërdrejtë me ekipin e dhëndrit të presidentit turk, Berat Albayrak.

Çeliku i palëkundur

I njohur me fuqinë e mediave sociale ku me statusin ku shkruante – “mund të vijmë befas një natë…” – Celik, deputet i AKP-së që nga viti 2002 është bërë një nga bashkëpunëtorët më të afërt të Erdogan me kalimin e kohës. Ai e kërcënoi hapur Athinën në sfondin e stërvitjes ndërdisiplinore “Efes 2022”, dhe besimi që aktualisht gëzon nga ana e “sulltanit” shpjegon qëndrimin e tij si ministër i Kulturës dhe Turizmit, por edhe si kreu i ekipit negociator për procesin e anëtarësimit në BE.

Ai gjithashtu është kryetar i Grupit Parlamentar të Miqësisë SHBA-Turqi dhe në vitin 2010 u bë nënkryetar i AKP-së, përgjegjës për çështjet evropiane.

Prezantimi i tij aristokratik, i kombinuar me kodin e tij të sofistikuar të veshjes, e ngjiti Celik në postin e zëdhënësit të Partisë për Zhvillim dhe Drejtësi, megjithëse joformalisht vepron si transmetues i politikës së jashtme të Ankarasë në qendrat vendimmarrëse të SHBA-së dhe Europës.