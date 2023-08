Tre të vdekur nga një sulm rus në Zaporizhia (VIDEO)

Të paktën tre persona u vranë nga një sulm rus në Zaporizhia, siç njoftoi Presidenti Volodymyr Zelensky .

“Deri më tani është konfirmuar vdekja e tre personave”, tha presidenti ukrainas në një postim në platformën Telegram, pa specifikuar se ku ndodhi saktësisht sulmi.

“Operacioni i shpëtimit është duke u zhvilluar”, shtoi ai.

Presidenti Zelensky publikoi një video që tregon një kishë të shkatërruar, ku ka shpërthyer një zjarr, si dhe një ndërtesë tjetër që digjet.

