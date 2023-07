Tre shenja që shkojnë në mënyrë perfekte me një Gaforre dhe tre që nuk i durojnë dot

Gaforrja është një shenjë uji e sunduar nga Hëna. Njihet si një nga shenjat më të ndjeshme dhe më të orientuar drejt familjes.

Humori i tij ndryshon sipas pozicioneve të hënës dhe karakteristikat e tij kryesore janë përkushtimi ndaj të dashurve, mirëkuptimi dhe ndjeshmëria. Megjithatë, Gaforret kanë edhe një anë të padukshme që është mirë të mos nxirret në pah. Ata bëhen veçanërisht irritues dhe hakmarrës kur dikush i bën keq dhe, mbi të gjitha, kur tradhtojnë besimin e tyre.

Periudha e ditëlindjes së tyre fillon më 22 qershor dhe përfundon më 22 korrik. Me pak fjalë, jemi në zemër të sezonit të Gaforres, ndaj le të shohim se cilat shenja janë më të pajtueshme dhe cilat jo.

Cilat shenja të zodiakut kanë më shumë gjasa të kenë një lidhje afatgjatë me një Gaforre?

Gaforrja – Demi

Të dy kanë të njëjtat karakteristika: besnikë, të dashur, të mençur, emocionalë dhe me dashuri për stabilitet dhe rutinë. Marrëdhënia e tyre do të karakterizohet nga seksi sensual dhe shumë ushqim. E vetmja gjë që duhet të kenë kujdes është të mos izolohen nga të tjerët.

Gaforrja – Akrepi

Të dyja shenjat e ujit ndajnë disa tipare të përbashkëta, të tilla si të qenit besnikë dhe njohja e ndjenjave të tyre. Marrëdhënia e tyre do të karakterizohet nga pasioni, ndërsa Akrepat do të ndihen të sigurt pranë Gaforreve që kanë nevojë për kohën e tyre për t’u hapur, por dinë ta bëjnë tjetrin të ndihet rehat dhe intim.

Gaforrja – Peshqit

Gjithashtu, një kombinim shumë i mirë. Dy shenjat mund të jenë veçanërisht të ndjeshme, por arrijnë të balancojnë pasiguritë e tyre dhe të ecin së bashku për një kohë të gjatë.

Shenjat që nuk përputhen me një Gaforre

Gaforrja – Dashi

Një jo e madhe, pasi Gaforrja do të përpiqet shumë për lidhjen dhe Dashi do të jetojë jetën e tyre. Një tërheqje e fortë romantike do të zhvillohet mes të dyve, por vështirë se do të zhvillohet në një lidhje serioze. Dashi i palëvizshëm nuk futet në kallëpe dhe sjellja shumë emocionale e Gaforres e lodh atë.

Gaforre – Binjakët

Si shenja më sociale, Binjakët shmang sjelljet dhe shprehjet tepër emocionale. Ata do të tërhiqen nga personaliteti simpatik i një Gaforre, i cili mund të zhvillojë biseda të thella (të cilat Binjakët e duan), por shpejt do të mërziten pasi rutina i lodh. Megjithatë, ata vlerësojnë ndershmërinë dhe besueshmërinë e Gaforreve.

Gaforrja – Ujori

Duket se ajri dhe uji nuk janë kombinimi më i mirë, pasi Ujorët nuk janë të pajtueshëm as me Gaforret. Këta të fundit emocionohen nga mendja e fortë dhe çmenduria e të parëve (do të donin ta kishin) dhe përkatësisht të parëve nga sinqeriteti dhe ndjeshmëria e të dytëve. Megjithatë, Gaforret nuk mund të durojnë natyrën rebele dhe kontradiktat e Ujorit, dhe Ujori emocionalitetin e tepruar dhe lidhjen me familjen e Gaforres.