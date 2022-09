Tre ministra japin dorëheqjen në Sllovaki, qeveria humb shumicën parlamentare

Në Sllovaki, qeveria e kryeministrit Eduard Heger humbi shumicën në parlament pasi Ministrat e Punëve të Jashtme, Drejtësisë dhe Arsimit dhanë dorëheqjen dhe Partia e Lirisë dhe Solidaritetit (SAS) tërhoqi mbështetjen e saj nga qeveria.

Pas dorëheqjes së ministrit të ekonomisë dhe kryetarit të Partisë për Liri dhe Solidaritet (SAS), Richard Sulik, i cili dha dorëheqjen javën e kaluar, kriza politike në vend u thellua. Pas dorëheqjes së tij, dhanë dorëheqjen edhe ministri i Jashtëm Ivan Korcok, Ministrja e Drejtësisë Maria Kolikova dhe Ministri i Arsimit Branislav Gröhling.

Në parlament, pasi SAS tërhoqi mbështetjen, qeveria e kryeministrit Eduard Heger humbi shumicën në parlament nga 90 në 70 në parlamentin me 150 vende. Heger tha se ministrat e rinj do t’i prezantohen presidentit Zuzan Caputova javën e ardhshme dhe se ministrat e rinj do të zgjidhen nga ekspertë dhe jo nga politikanë.