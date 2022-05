Tre ditë pasi u martua, ushtari ukrainas “lë kockat” në Azovstal (FOTO LAJM)

Zona më e ashpër e konfliktit në Ukrainë vijon të mbetet qyteti i Mariupolit, ku po luftohet në uzinën e çelikut Azovstal.

Një luftëtar ukrainas, i cili ishte izoluar atje në qytetin, vdiq tre ditë pasi u martua.

#Mariupol defender Valeriia Karpylenko and #Ukrainian border guard Andrii got married on May 5 in #Azovstal with foil rings💍

3 days after Andrii was killed. She promised him to get out of the siege and live for him💔#SaveMariupol#ArmUkraineNow pic.twitter.com/s51WV7Ox51

— MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) May 12, 2022