Tragjike në Gjermani, 18-vjeçarja shqiptare ndërron jetë në një aksident

Një aksident tragjik ka ndodhur mbrëmjen e djeshme në Gjermani. Si pasoje e aksidentit ka ndërruar jetë Era Grezda, 18 vjeçarja nga Gjakova me banim në Gjermani.

18-vjeçarja po kthehej nga një festë bashkë me shoqet e saj.

Lajmin për vdekjen e saj e kanë bërë të ditur familjarët e saj, nëpërmjet postimeve në rrjetin social Facebook.

“Familjare miq, ju njoftojm qe dje ne nje tragjedi me Auto nderroj jete Motra ime Era ,Era ishe e veqant zemra e motres tka dasht motra shume e do te don gjithmone me e Bukura nbote ,u prefsh ne paqe o shpirt i bardh”, ka shkruar motra e saj./albeu.com