Tragjedia në Greqi, Rama: Ndjejmë dhimbjen e fqinjëve dhe i bashkohemi lutjeve të tyre

Kryeministri Rama ka reaguar pas tragjedisë në Greqi. Dy trena u përplasën me njëri-tjetrin mbrëmjen e djeshme dhe deri tani raportohet për 38 viktima e 66 të plagosur. Rama i është bashkuar kombit grek në lutjet e tyre dhe ka shprehur ngushëllimet për familjet e viktimave.

Rama: Sa keq të dëgjosh për humbjen e jetëve dhe shumë të plagosur në aksidentin tragjik të natës së fundit në Greqi! Ne ndjejmë dhimbjen e fqinjëve tanë të dashur në një orë kaq të rëndë për kombin e tyre dhe i bashkohemi në lutjet e tyre dhe në ngushëllimet për familjet e viktimave.

So sad to hear about the loss of lives and the many wounded people on the last night tragic accident in Greece! We feel the pain of our dear neighbours in such a heavy hour for their nation and join them in their prayers and in the condolences to the families of the victims🇦🇱😥🇬🇷

Një tragjedi ka ndodhur në Larisa të Greqisë ku pas përplasjes së dy trenave kanë mbetur të vdekur 36 persona dhe janë plagosur 66 të tjerë.