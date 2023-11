Tragjedi në det, mbytet një vajzë 2-vjeçare, 8 emigrantë shpallen të humbur në Lampedusa

Një vajzë dy vjeçare ka vdekur dhe tetë persona të tjerë u raportuan të zhdukur pasi një varkë që transportonte rreth 50 persona nëpër Mesdheun qendror u mbyt në ujërat në brigjet e Lampedusa.

“Roja bregdetare italiane, e ndihmuar nga një varkë peshkimi vendase, arriti të shpëtojë 42 persona të hënën, duke përfshirë vajzën, por më pas ajo vdiq në bordin e një anijeje shpëtimi rrugës për në ishull”, tha të martën ministri i jashtëm italian, Antonio Tajani.

Kombësia e fëmijës nuk është bërë e ditur. Të mbijetuarit tregojnë se tetë persona janë ende të zhdukur, duke nxitur përpjekjet e vazhdueshme të kërkimit dhe shpëtimit që përfshijnë anije dhe helikopterë. Autoritetet treguan se dy fëmijë ishin në mesin e të humburve. Lampedusa ka dëshmuar një rritje të ardhjeve të emigrantëve ditët e fundit, me 11 anije që zbarkuan të hënën, me rreth 800 persona. Midis tyre ishte një peshkarekë që transportonte 576 persona nga Egjipti, Siria, Iraku, Maroku, Pakistani dhe Bangladeshi. Rritja vjen në një vit në të cilin tashmë ka pasur 150,000 emigrantë që kanë mbërritur në Itali, krahasuar me afërsisht 94,000 gjatë së njëjtës periudhë në 2022, sipas të dhënave të fundit nga ministria e brendshme.

Më 6 nëntor, qeveria italiane njoftoi planet për të krijuar qendra në Shqipëri për të akomoduar azilkërkuesit, me kryeministren Giorgia Meloni, duke e cilësuar atë si një marrëveshje “historike” me Tiranën për të menaxhuar flukset e migracionit. Marrëveshja përfshin krijimin e qendrave shqiptare që mund të strehojnë deri në 3000 njerëz. Në Shqipëri do të dërgohen vetëm ata që shpëtohen në det nga varkat italiane, qendrat nuk do të strehojnë azilkërkuesit që mbërrijnë në brigjet italiane. Të miturit, gratë shtatzëna dhe individët vulnerabël që mbërrijnë në det do të vazhdojnë të transferohen në Itali.