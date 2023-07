TRAGJEDI/ Avioni bie mbi hangar, 5 të vdekur

Pesë persona humbën jetën dhe të paktën shtatë të tjerë u plagosën kur një aeroplan i vogël u rrëzua në një hangar të aeroportit pranë Varshavës këtë mbrëmje, tha ministria e shëndetësisë e Polonisë.

“Kemi të paktën shtatë të plagosur dhe pesë të vdekur,” shkroi në Twitter Adam Nijilski.

🚨#BREAKING: Small plane crashes into hangar near Warsaw,# Poland, killing 5 people and injuring at least 10 others. pic.twitter.com/zl8zl4Eph0

— World Source News 24/7 (@Worldsource24) July 17, 2023