Trafikuan 139 kilogramë kokainë nga Ekuadori në Britani, si ranë në kurth 3 shqiptarët dhe bashkëpunëtori

Katër anëtarë të një grupi të krimit të organizuar (3 prej tyre me origjinë shqiptare) janë burgosur pasi tentuan të kontrabandonin 139 kilogramë kokainë në Mbretërinë e Bashkuar të fshehur në një ngarkesë me banane.

Hetuesit e Agjencisë Kombëtare të Krimit i arrestuan të katërt ndërsa shkarkonin një kontejner transporti që besohet se përmbante drogë me vlerë 11 milionë paund.

Kontejneri kishte mbërritur nga Ekuadori dhe u kontrollua në portin e Londrës Gateway.

Oficerët e Forcave Kufitare gjetën pakot me kokainë në zonën e çatisë. Këto u hoqën dhe kontejneri u mbyll përsëri.

Disa ditë më vonë, Robert Ball, i cili më vonë u zbulua se vepronte në emër të një grupi të krimit të organizuar shqiptar, kontaktoi linjën e transportit për t’u kërkuar atyre të lëshonin katër kontejnerë, përfshirë atë që ai mendonte se përmbante drogën.

Ball, 59 vjeç, nga Altrincham, Cheshire, kontaktoi një kompani transporti për të mbledhur dhe transferuar kontejnerët në një kompani magazinimi në Herald Way, Coventry.

Këto lëvizje u vëzhguan nga oficerët e mbikëqyrjes së NCA.

Balli, së bashku me bashkëpunëtorët Florjan Ibra, Mirgent Shahu dhe Arman Kaviani, mbërritën disa ditë më vonë, më 15 Prill 2022..

Ball dhe Shahu u dhanë udhëzime Kavianit dhe Ibrës në oborrin e magazinimit, të cilët përdorën një shkallë për të hipur në majë të kontejnerit.

Ata hapën çatinë duke përdorur një levë dhe filluan të shkarkonin paketat që besonin se përmbanin drogë, por ndërsa e bënë këtë, NCA dhe oficerët e policisë hynë për t’i arrestuar. Kaviani dhe Ibra tentuan të arratiseshin por u kapën.

Të katër burrat u akuzuan më vonë për vepra të importimit të kokainës. Ball dhe Shahu u dënuan nga një juri në Warwick Crown Court më 26 maj të këtij viti, ndërsa Ibra dhe Kaviani u deklaruan fajtorë në një seancë të mëparshme.

Në të njëjtën gjykatë në nëntor Ball dhe Shahu u dënuan me nga 18 vjet burgim. Ibra u dënua me 13.5 vjet burg dhe Kaviani me 12 vjet e nëntë muaj në seancat e mëparshme./Albeu.com