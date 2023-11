Trafikonin tonelata kokainë nga Amerika Latie, Sky ECC zbulon “Kumbarin” që bashkëpunonte me shqiptarët “Mbape” e “Zidane”

Zbërthimi i sistemeve të kriptuara si Sky ecc dhe Encrochat ka nxjerrë në dritë disa nga grupet mafioze më të rrezikshme të narkotrafikut, ku më së shumti janë të përfshirë shtetas europianë, pjesa më e madhe e tyre përbëhet nga shqiptarë.

Abdelwahab Guerni ka qenë një nga aktorët më të rëndësishëm në tregtinë e kokainës në Belgjikë që nga fillimi i këtij shekulli. Thyerja e sistemeve të enkriptuara të bisedave Sky ECC dhe Encrochat tani e sjell atë dhe 123 të pandehur të tjerë para drejtësisë. Jo më pak se 124 burra dhe gra janë sot në gjyq në Evere. Mes tyre, një algjerian, dhe një numër i madh djemsh të ashpër shqiptarë, por edhe një oficer policie nga zona Bruksel-Jug që kërkonte informacione konfidenciale për ta. Gjykata në Bruksel ishte shumë e vogël dhe kështu gjyqi u zhvillua në godinën Justitia në Evere, ku u zhvillua edhe gjyqi për sulmet në Bruksel dhe Zaventem.

Asnjë bandë e madhe nuk është në gjyq, por një grumbull bandash të ndryshme, disa prej të cilave u përfshinë në trafikun e kokainës nga Amerika e Jugut dhe kanabisit nga Maroku. Kriminelët (shqiptarë, marokenë, belgë dhe gjithashtu kolumbianë) punuan së bashku në një kontekst të lirshëm. E zakonshme gjatë gjithë historisë është se kriminelët përdorën aplikacione chat që konsideroheshin të pahakueshme për vite me radhë. Së pari Encrochat, por kur ai aplikacion u godit nga hetuesit holandezë dhe francezë në 2020, më vonë Sky ECC. Por ai sistem doli gjithashtu të mos ishte i papërshkueshëm, dhe kështu kriminelët që përdornin emra si ‘Zidane’, ‘Mbappé’, El Chapo dhe Escobar në komunikimet e tyre u ekspozuan dhjetëra herë në të njëjtën kohë. Hetuesit mblodhën prova se shumë ton kokainë nga Amerika e Jugut u sollën në laboratorët në Bruksel nëpërmjet porteve të Antwerp, Roterdam, Le Havre dhe Hamburg, por edhe me avionë privatë.

“Ndrangheta”

U zbuluan gjashtë laboratorë ku ishte prerë dhe paketuar kokaina, si dhe dy ‘lavanderi të kokainës’. Një nga teknikat e përdorura nga bandat e drogës për të trafikuar kokainën në Evropë është fshehja e saj në produkte të tjera, si tekstile, përmes proceseve kimike. Heqja e kokainës nga atje kërkon përsëri trajtim me produkte kimike, si acetoni. Pasi u nxorr kokaina, ajo u pre dhe e u ngjesh në blloqe. Më pas transportohej jashtë vendit me vagona me hapësira të fshehura të ndërtuara në të, duke përfshirë në Itali, Suedi dhe Gjermani. Hetuesit dyshojnë se ka lidhje edhe me organizatën kriminale italiane “Ndrangheta”.

Gjatë hetimeve, hetuesit sekuestruan dhjetëra armë, 67 automjete, 1 milion euro cash dhe shumë ora luksoze. Bisedat treguan se banda kishte sjellë dhjetëra tonë kokainë në Evropë gjatë viteve. 1.2 ton kokainë u gjetën në Liège dhe disa dhjetëra kilogramë të tjerë në laboratorë. Hetimi belg çoi gjithashtu në sekuestrimin e dhjetë tonë hashash në Marok.

Shumë nga të dyshuarit që po gjykohen janë shqiptarë. I akuzuari kryesor është shqiptari Eridan Guerrero, 50 vjeç. Por ajo që tërheq më shumë imagjinatën është kumbari algjerian Abdelwahab Guerni, 56 vjeç. Prej vitesh ai konsiderohet si një nga trafikantët më të mëdhenj të kokainës që ka njohur Belgjika. Në vitin 2004, Guerni u kap me 493 kilogramë kokainë në një garazh në Charleroi, një sasi e madhe në atë kohë. Guerni më pas gjatë hetimeve ka rrëfyer se më parë kishte futur në Belgjikë katër ton kokainë. Megjithatë, ai dhe dhjetë të dyshuar të tjerë u liruan në gjykatë në vitin 2006 për shkak të një gabimi procedural. Më vonë ai ishte ende në burg në Itali. Guerni ka qenë njeriu që kishte kontakte të drejtpërdrejta me kartelet kolumbiane, si dhe me klientët italianë që thuhej se ishin pranë “Ndranghetës”.

Pronar i dyqanit të çipave

Dosja tregon gjithashtu qartë se sa të ndërthurura janë bota e drogës në Bruksel dhe Antwerp. Disa të dyshuar në dosje janë shfaqur më parë në dosje të tjera kryesore të drogës. Për shembull, Abdelmalek A. u gjykua në Antwerp në vitin 2020 për gjoja se kishte ndihmuar në rrëmbimin e dy liderëve nga bota e drogës në Antwerp. Abdelkader Bouker, i njohur ndryshe si “çifuti”, u zhduk pranë shtëpisë së tij në Schelle në korrik 2016 dhe nuk është parë që atëherë. Youness E.B, vëllai i vogël i bosit të njohur të drogës Othman E.B. i cili drejton biznesin e tij nga Dubai, u rrëmbye më 15 nëntor 2016 teksa po dilte nga një klub fitnesi në Antwerp. Ai mbijetoi dhe u rishfaq në Paris një muaj më vonë. Abdelmalek A. u dënua me nëntë vjet burg në Antwerp për rolin e tij në dy rrëmbimet. Por gjykata e apelit më vonë e shpalli të pafajshëm për mungesë provash. Maati K. është gjithashtu i njohur në mjedisin e drogës Antwerp. Ai është pronar i një numri dyqanesh të çipave në Deurne dhe Wilrijk që kanë qenë subjekt i sulmeve vitet e fundit.