Toyota Yaris plot me euro, reagon pronari i servisit që porositi makinat: Jemi viktima!

Edi Lika, pronari i një servisi që rezultonte transportues i makinave “Toyota Yaris” me anë të të cilave solli edhe 3.4 miionë eurot e sekuestruara ka bërë një reagim publik.

Në një mesazh drejtuar moderatorit Blendi Fevziu, Lika shkruan se kjo eshte çështje politike dhe shton se nuk e ka idenë se ç’do të bëhet me ta, pasi djalin e ka ende në burg.

“Mirmbrëma, unë jam Edi Lika, ne kemi bërë burg. Unë kam bërë burg bashkë me djalin. Jam pronari i bizarkës që janë ndarkuar Toyota Yaris. Edhe shoferi ka bërë burg. Djali im ka bërë burg edhe në Malin e Zi e më pas është ekstraduar në Begjikë. Nuk dihet ende se çfarë do të bëhet me ne. Jemi viktima të kësaj politike,”- tha Lika ndër të tjera.