Tony Blair: Epokës së dominimit perëndimor po i vjen fundi

Tony Blair ka paralajmëruar se epoka e dominimit politik dhe ekonomik perëndimor po i vjen fundi, duke vënë në dukje veprimet e Rusisë në Ukrainë dhe ngritjen e Kinës si “superfuqia e dytë” në botë.

Duke mbajtur leksionin vjetor të Ditchley-t, ish-kryeministri britanik tha se fuqitë perëndimore duhet të rrisin shpenzimet e tyre të mbrojtjes për të ruajtur epërsinë e tyre ushtarake duke zgjeruar “fuqinë e butë” të tyre duke ndërtuar lidhje me vendet në zhvillim.

Ai tha se pushtimi “brutal dhe i pajustifikuar” i Vladimir Putinit në Ukrainë tregoi se ata nuk mund të prisnin më automatikisht që fuqitë e mëdha botërore t’u binden normave të pranuara ndërkombëtare.

“Si rezultat i veprimeve të Putinit, ne nuk mund të mbështetemi te lidershipi kinez që të sillet në mënyrën që ne do ta konsideronim racionale. Mos më keqkuptoni. Nuk po them në një afat të afërt, se Kina do të përpiqet të marrë Tajvanin me forcë. Por ne nuk mund ta bazojmë politikën tonë në sigurinë se nuk do ta bënte. Dhe edhe duke lënë në krah Tajvanin, realiteti është se Kina nën udhëheqjen e Xi po konkurron për ndikim dhe e bën këtë në mënyrë agresive”, tha ai duke shtuar se, ndryshimi më i madh gjeopolitik i këtij shekulli do të vijë nga Kina, jo nga Rusia, pasi ai bëri thirrje për një strategji për të kundërshtuar fuqinë në rritje të vendit.

“Ne po i afrohemi fundit të dominimit politik dhe ekonomik perëndimor. Bota do të jetë të paktën bi-polare dhe ndoshta shumëpolare. Është hera e parë në historinë moderne që Lindja mund të jetë në kushte të barabarta me Perëndimin”, përfundoi Blair./alebu.com