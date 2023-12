Toka dridhet për disa sekonda, momenti kur tërmeti 7.6 Rihter godet Filipinet, paralajmërim për tsunami

Një tërmet i fuqishëm me magnitudë 7.6 goditi Filipinet në orën 22:37 të së shtunës (ora lokale). Autoritetet lëshuan një paralajmërim për një “cunami shkatërrues me dallgë, lartësia e të cilit është një kërcënim për jetë”.

🇵🇭 🎥 ❗ | The Philippine authorities have not issued an international call for help following the significant earthquake (#lindol) in #Mindanao, #Philippines, as reported by the #Turkish Emergency Management. There is a potential tsunami threat within 1000km of the epicenter.… pic.twitter.com/I4EX8IHhSG

— Breaking News (@PlanetReportHQ) December 2, 2023