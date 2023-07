Tmerr në ajër, pasagjeri i dehur tenton të hapë derën e avionit, pilotët bëjnë ulje emergjente

Një pasagjer i dehur ka shkaktuar shqetësim në një fluturim Jet2 nga Turqia në Glasgow.

Sipas Daily Mail, pasagjerët kishin frikë për jetën e tyre kur ndodhi incidenti dhe ishte i mbushur me pushues që udhëtonin nga Halicarnassus.

Në fakt, avioni është dashur të bëjë një ulje emergjente në Bullgari mbrëmë. Policia në Sofje më pas hipi në aeroplan dhe e arrestoi atë.

Një pasagjer, i cili kërkoi të mos përmendet, tha: “Një burrë që ishte shumë i dehur dhe i ulur në rreshtin e daljes së urgjencës u përpoq të hapte derën gjatë fluturimit. Dukej sikur ishte zgjuar dhe nuk e dinte se ku ishte. Ai u frenua nga një grua që ishte vetëm dhe një plak në një vend tjetër. E kuptova se çfarë po ndodhte kur njerëzit filluan të bërtisnin dhe të bërtisnin, ndjeva frikë për jetën e fëmijëve të mi dhe sigurinë e të gjithëve në aeroplan”.

“Ne zbritëm në Glasgow në orët e para të mëngjesit të sotëm dhe nuk kemi informacione të mëtejshme për atë person”, shtoi ai.

“Fluturimi LS124 nga Halicarnassus në Glasgow u devijua për në Aeroportin e Sofjes mbrëmë dhe që një pasagjer problematik u arrestua nga policia. Pas një vonese të shkurtër, fluturimi vazhdoi për në Glasgow. Ne dëshirojmë t’u kërkojmë falje të gjithë klientëve të prekur dhe për çdo shqetësim të shkaktuar. Si një linjë ajrore miqësore me familjen, ne kemi zero tolerancë ndaj sjelljeve problematike të pasagjerëve dhe shëndeti, rehatia dhe mirëqenia e të gjithëve do të jenë gjithmonë prioriteti ynë i parë”, tha një zëdhënës i Jet2.