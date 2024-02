Tmerr dhe frikë për 179 pasagjerë, avioni bën ulje të vështirë (VIDEO)

Një avion pasagjerësh me 179 persona në bord, në Itali, bëri ulje të vështirë për shkak të motit të keq. Në video shihet një Airbus A320 në pistë, pasi bëri një ulje të guximshme në aeroportin e Vilnius pas një udhëtimi dy-orësh nga qyteti italian i Bergamos të shtunën.

An Avion Express A320-200 landing at Vilnius Airport briefly skidded off the runway, onto the grass and mud, before safely returning to the runway to continue its dirty taxi to the apron.

