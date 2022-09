Tjetër protestë në Prishtinë, Shoqata Sindikale e diplomatëve parashtron 14 kërkesa për Gërvallën

Shoqata Sindikale e zyrtarëve dhe diplomatëve të MPD-së ka bërë me dije se të enjten me 22 shtator do të protestojnë përpara objektit të kësaj ministrie, derisa kanë listuar një varg kërkesash për ministren Donika Gërvalla.

Një prej kërkesave është edhe siç thonë nga Sindikata “ndërprerja e hakmarrjes ndaj sindikatës dhe kryetarit në pajtim me ligjin dhe organizimin sindikal”.

Përveç kësaj kërkohet shfuqizimi i të gjitha vendimeve që Sindikata i cilëson si ‘arbitrare” e përmes të cilave thonë se janë larguar shumë kolegë nga puna pa vendim gjykate.

“Shihemi nesër (e enjte) me date 22.09.2022, ne ora 12:00”, thuhet në komunikatë.

Lista e kërkesave të Sindikatës:

Me poshte gjeni pikat/kerkesat e protestes:

1. Që menjëherë të kthehet rendi Kushtetues dhe ligjshmëria e përligjur në Shërbimin e Jashtëm;

2. Te nderprehet sulmi kunder aktivitetit sindikal, gjegjesisht kryetarit te Shoqates z. Agron Maloku, dhe kthimi i tij ne MPJD;

3 Të shfuqizohet menjëherë nga Qeveria e Republikës së Kosovës Rregullorja 1/2022 mbi Riorganizimin dhe Sistematizimin ne MPJD. Fillimisht të bëhen ndryshimet ligjore pastaj të funksionalizohen aktet nënligjore.

4. Të vendosen në pozita udheheqëse të Sekretarit dhe të tjerët sipas ligjit dhe hierarkisë së administratës.(Të largohen menjëherë nga detyrat diletantët dhe Klika menaxhuese e vendosur me vendime të jashtligjshme: Behar Isma me koeficientin 9 e që ushtorn detyrën e zv. SP me diktate dhe arbitraritet të paligjshëm; Vigan Berisha bashkëpjesmarrës në paligjshmëri; Ragip Zejnullhu…. dhe të ndërmerren masat disciplinore dhe mjete juridiko-gjyqësore për shkeljet e vazhdueshme ligjore që janë duke i bërë;)

5. Te nderpritet hakmarrja ndaj sindikates dhe kryetarit te saj menjehere ne pajtim me ligjin per organizimin sindikal.

6. Të shfuqizohen të gjitha vendimet arbitrare që kanë shkaktuar largimin e kolegëve nga puna dhe të mos merren vendime për largimin nga puna pa vendim të gjykatëes.

7. Të aplikohet sistemimi adekuat i kolegëve me përvojë dhe me grada diplomatike;

8. Të ndërpritet përndjekja dhe segregacioni i diplomatëve dhe zyrtëve me përvojë të gjatë diplomatike, mbi baza administrative, gjinore dhe etnike, e që e tërë kjo prapavij të diferencimit adminostrativo-politik;

9. Te nderpriten konkurset e shpallura ne menyre kunder ligjore (i jashtem dhe levizje paralele).

10. Të ndërpritet përndjekja dhe diskriminimi i diplomatëve nëpër komisione të kurdisura;

11. Të ketë trajtim meritorë sipas praktikave të mira ndërkombëtare të zyrtarëve diplomatik në MPJD në Ligjin për Pagat;

12. Të përmirësohen kushtet e punës në hapësirat e MPJD-së dhe te drejtat tjera te zyrtareve dhe diplomateve ne MPJD.

13. Gradimet selektive, privilegjuese dhe diskriminuese

14. Nxjerrja e aktemerimeve ne menyre selektive dhe mohimi per nje pjese te nëpunësve civil