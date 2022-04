Përveç Robert Lewandowski dhe Martin Sabitzer, Serge Gnabry mund të jetë gjithashtu në listën e titullarëve që priten të largohen nga Bayern Munich.

Kontrata e ish-lojtarit të Arsenalit skadon në qershor të viti 2023 dhe sulmuesi duket të jetë në ajër për të rinovuar. Në merkato do të ishte Real Madrid që mund të presë që lojtarit gjerman t’i mbarojë kontrata dhe verën e ardhshme ta transferojë me parametra zero./ h.ll/albeu.com