Tirana ngec në Ballsh, rivalët “fërkojnë duart”, trazohen sërish kartat e kreut

Tirana e ka të pamundur të këtë vazhdimësi në këtë pikë të sezonit, vijon me ulje ngritje të forta duke bërë që gara për titull të jetë më e hapur se kurrë. Bardheblutë ngecin në transfertë përballë Bylis, nuk shkuan me shumë se një barazim 1-1 duke bërë që rivalët e tyre të “fërkojnë duar”. Në dy përballjet e fundit, Tirana kishte dalë me 6 pikë përballë Bylis, por këtë herë janë mbase me fat që dalin me një pikë.

Ballshiotët ishin superior, mbi të gjitha në pjesën e parë, ku Bekaj edhe një herë bëri heroin për Tiranën duke i mbajtur në lojë në më shumë se një herë. Në pjesën e dytë, Tirana gjeti shpejt rrugën e rrjetës me Regi Lushkjen, por gjyqtari i takimit, me ndihmën e sistemit VAR, ndali gjithçka për pozicion jashtë loje.

Në minutën e 65-të, gjatë zhvillimeve të një goditje këndi, Eskuerdinjo me një goditje shumë të bukur fluturimthi kaloi Bylis në avantazh. Ekipi i Shehit kaloi në sulm, me shpresën për të shmangur këtë humbje, por goli erdhi vetëm në fund, në minutën e 92-të, ku Damçevski i pafat dërgoi topin në rrjetë duke bërë që dy ekipet të ndajnë nga një pikë pas barazimit 1-1./Albeu.com/