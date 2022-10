“Tina i dërgonte foto të një varri me lule”, i ati i Martin Çeços zbulon detaje: Çfarë më tha djali pasi mori një telefonatë kërcënuese

Një ditë pas arrestimit të Martina Pajollarit, e cila dyshohet të jetë bashkëpunëtore në vrasjen e Martin Çeços së bashku me tre të arrestuarit e tjerë, babai i viktimës ka zbardhur detaje të reja nga nata kur ndodhi vrasja.

Nevzat Çeço tregoi se djali i tij e kishte kërkuar për nuse Tina Pajollarin. Vajza e kishte refuzuar edhe pasi Martini Çeçoi përmes një mblesi të cilin babai e identifikon me emrin Xhoni i ka paguar 2.5 milion lekë të vjetra për t’i mbushur mendjen Tina Pajollarit që të martohej me të.

Natën kur ndodhi ngjarja, rrëfen babai Tina Pajollari, e ka marrë Martinin në telefon duke i kërkuar që të mos e shqetësonte në telefon me justifikimin se nuk ishin në dijeni prindërit të lidhjes së tyre.

Tina Pajollari më pas i tha Martinit që do e telefononte të nesërmen në orën 10 në mëngjes. Pas përfundimit të bisedës me Tina Pajollarin, Martinin e ka telefonuar një person të cilin as babai as ai nuk e njihnin.

Telefonuesi e ka kërcënuar Martinin duke i thënë që do t’i këpus buzët.

Në gjendje të rënduar psikologjikë Martini i tha të atit që jeta ime mbaron këtu. Pas kësaj Martini i shqetësuar ka dalë nga shtëpia më shapkat që gjeti tek shkallët e shtëpisë.

Babai e ka kërkuar gjithë natën në korijen sipër shtëpisë duke pasur frikë se mos Martini kishte varur vetën më pas ai ka kërkuar edhe tek rezervuari i fshatit duke e kërkuar edhe brenda në rezervuar por nuk ka parë asgjë të dyshimtë.

Babai i Martin Çeços akuzon Tina Pajollarin si shkaktaren kryesore të vrasjes së djalit ndërsa pohon se tre personat e tjerë të arrestuar nga policia nuk i njihte.

Nevzat Çeço pohoi më tej se Tina Pajollari i dërgonte Martinit foto të një varri me lule, por ai nuk e kuptoi mesazhin e fotografive që i dërgonte Tina./albeu.com