Tifozët votojnë, goli i Xhakës shpallet më i bukuri i sezonit për Arsenalin (VIDEO)

Goli i Granit Xhakës i shënuar ndaj Manchester United është cilësuar si më i miri i sezonit nga tifozët e Arsenalit, pasi rrjeta u tund nga gjuajta e shqiptarit prej një 25 metrash distancë.

