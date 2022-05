Tifozët e Feyenoord: Do pimë birra gjithë natën dhe nëse humbim, na pëlqen klima

Në Tiranë kanë mbërritur tifozët e parë për finalen. Klaudio dhe Maksi janë dy mbështetës të Feyenoord.

Dy holandezët shprehen se janë të kënaqur me atmosferën në kryeqytet.

“Tirana është shumë e bukur, mori gjithashtu. Shpresojmë që edhe ndeshja finale të jetë e bukur.”

Ata theksuan se janë me fat që do të jenë në “Air Albania” për të parë skuadrën e zemrës. “Siguruam biletë. Do të jemi në stadium.”

Entuziastë për finalen janë edhe qytetarët e Tiranës, të cilët deklaruan se kjo është një ditë e veçantë për kryeqytetin dhe Shqipërinë.” /abcnews.al