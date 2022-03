“Ti je kriminel lufte, dil jashtë”, momenti kur Albright bëri “për një lek” aktivistët pro-serbë në Pragë (VIDEO)

Pë rolin e saj vendimtar në çlirimin e Kosovës, një incident ka ndodhur në tetor të viti 2012 në Pragë të Çekisë midis ish-Sekretares së Shtetit të SHBA, znj. Madeleine Albright dhe një grupi aktivistësh pro-serbë.

Gjatë një aktiviteti ku ajo promovonte dhe firmoste, librin e saj me kujtime “Dimri i Pragës”, në librarinë Luxor të kryeqytetit çek, më 23 tetor 2012, anëtarët e grupit qytetar “Miqtë e serbëve në Kosovë” iu vërsulën znj. Albright dhe përfaqësuesve të saj, por ajo me vendosmëri u doli përballë me fjalët: “Ti je kriminel lufte! Dil jashtë!” ngriti zërin diplomatja e njohur në mbarë botën.

Aktivistët nga organizata “Miqtë e serbëve në Kosovë” të udhëhequr nga regjisori i filmit Vaclav Dvorak (autori i dokumentarit “Kosova e Vjedhur”), e provokuan duke i prezantuar pesë postera me fotografi të viktimave nga fushata e “bombardimeve humanitare” të NATO-s, siç e quajtën dhe me “mirësjellje”, i kërkuan Albright t’ua nënshkruante ato.

Ish-Sekretarja e Shtetit e SHBA-së u kap në befasi, por nuk u tërhoq. Ajo u ngrit nga vendi dhe me forcë iu drejtua provokatorëve me fjalët: “Serbë të fëlliqur”!